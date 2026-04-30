Бои за Харьковскую область обострились: войска РФ активизировались

На Харьковщине снова обострилась ситуация возле Купянска. Российские войска активизировались к северу от города и смогли частично продвинуться. В то же время украинские военные держат оборону и сдерживают атаки.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Бои за Голубовку

Российская армия усилила наступательные действия на Купянском направлении. Основное давление идет на сам город и правый берег реки Оскол. В последнее время враг пытается зайти с северной стороны и закрепиться ближе к городу. Также активно использует инфраструктурные объекты, в частности трубы, чтобы незаметно продвигаться вперед. Ситуация осложнилась после того, как российские силы смогли продвинуться в районе поселка Голубовка. По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, несмотря на это, украинские военные продолжают уничтожать противника и контролируют обстановку.

"На самом деле там сейчас один из очагов российской активности. Там есть два ключевых направления. Первое — это непосредственно город Купянск и правый берег реки Оскол. Их по состоянию на сейчас удается уничтожать, но ситуация стала сложнее, чем была несколько месяцев назад", — отметил он.

Атаки на восточном берегу Оскола

Отдельно сложной остается ситуация на левом, то есть восточном берегу реки Оскол. Там украинские военные удерживают плацдарм, который россияне пытаются вытеснить. Враг атакует сразу с нескольких направлений, в частности в сторону Купянска-Узлового. По словам Трегубова, на этом отрезке фронта продолжаются постоянные штурмы, а позиции испытывают давление с разных сторон. Накануне была короткая пауза, но она оказалась временной и не изменила общей напряженной ситуации.

"Отдельно мы говорим о восточном берегу реки Оскол. Это наш плацдарм, который россияне пытаются вытеснить за реку, атакуя в направлении Купянска-Узлового", — добавил спикер.

Обстрелы Харьковщины

В ночь на 30 апреля российские войска атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. По предварительным данным, оккупанты применили дроны типа "Герань-2". В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирных жителей.

В поселке Великий Бурлук Купянского района один из беспилотников попал около 01:45. Пострадала 61-летняя женщина — у нее диагностировали острую реакцию на стресс и ссадины. Медики оказали ей помощь. Также повреждены жилые дома. Кроме того, около 02:20 под удар попал Изюм. Город атаковали два дрона, в результате чего повреждены почтовое отделение, ангар СТО, торговый киоск и автомобили.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 апреля Харьков атаковали вражеские беспилотники. Они заходили на город сразу с нескольких направлений. В результате ударов пострадал один человек. В разных районах зафиксировали повреждения зданий и транспорта.

Также Новини.LIVE писали, что россияне в ночь с 28 на 29 апреля атаковали Харьков дронами. Под ударами оказались Основянский, Немышлянский, Слободской и Индустриальный районы. В результате чего повреждены дома, гипермаркет и авто.