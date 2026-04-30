Бої за Харківщину загострились: війська РФ активізувалися

Стела на в'їзді у Куп'янськ.

На Харківщині знову загострилась ситуація біля Куп’янська. Російські війська активізувалися на північ від міста та змогли частково просунутися. Водночас українські військові тримають оборону і стримують атаки.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Бої за Голубівку

Російська армія посилила наступальні дії на Куп’янському напрямку. Основний тиск іде на саме місто та правий берег річки Оскіл. Останнім часом ворог намагається зайти з північного боку та закріпитися ближче до міста. Також активно використовує інфраструктурні об’єкти, зокрема труби, щоб непомітно просуватися вперед. Ситуація ускладнилася після того, як російські сили змогли просунутися в районі селища Голубівка. За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, попри це, українські військові продовжують знищувати противника і контролюють обстановку.

"Насправді там зараз один з осередків російської активності. Там є два ключових напрямки. Перше — це безпосередньо місто Куп’янськ і правий берег річки Оскіл. Їх станом на зараз вдається знищувати, але ситуація стала складнішою, ніж була кілька місяців тому", — зазначив він.

Атаки на східному березі Осколу

Окремо складною залишається ситуація на лівому, тобто східному березі річки Оскіл. Там українські військові утримують плацдарм, який росіяни намагаються витіснити. Ворог атакує одразу з кількох напрямків, зокрема у бік Куп’янська-Вузлового. За словами Трегубова, на цьому відрізку фронту тривають постійні штурми, а позиції зазнають тиску з різних боків. Напередодні була коротка пауза, але вона виявилася тимчасовою і не змінила загальної напруженої ситуації.

"Окремо ми говоримо про східний берег річки Оскіл. Це наш плацдарм, який росіяни намагаються витіснити за річку, атакуючи в напрямку Куп’янська-Вузлового", — додав речник.

Обстріли Харківщини

У ніч на 30 квітня російські війська атакували Харківську область ударними безпілотниками. За попередніми даними, окупанти застосували дрони типу "Герань-2". Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирних жителів.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району один із безпілотників влучив близько 01:45. Постраждала 61-річна жінка — у неї діагностували гостру реакцію на стрес та садна. Медики надали їй допомогу. Також пошкоджено житлові будинки. Крім того, близько 02:20 під удар потрапив Ізюм. Місто атакували два дрони, внаслідок чого пошкоджено поштове відділення, ангар СТО, торговельний кіоск та автомобілі.

