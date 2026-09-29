Задержки поездов в Харькове 29 сентября: список и время прибытия

Люди возле поезда. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 29 сентября, часть поездов, следующих в Харьков или отправляющихся из города, задерживается на несколько часов. Больше всего от графика отстает рейс Ужгород — Харьков. Отдельные поезда опаздывают более чем на три-четыре часа. Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездки и проверять время прибытия перед выездом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Укрзализныцю».

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Наибольшая задержка

По состоянию на утро наибольшее отставание зафиксировали у поезда №17/18 Ужгород — Харьков-Пас. Он задерживается на 7 часов 37 минут. По расписанию поезд должен был прибыть в Харьков в 09:00. С учетом задержки прогнозируемое время прибытия — около 16:37.

Другие опоздания

Также значительно отстают от графика другие рейсы, следующие в Харьков или отправляющиеся из города:

№1/2 Рахов — Харьков-Пасс. — задержка 4 часа 31 минута. Прибытие должно было состояться в 11:46, прогнозируемое время — около 16:17.

№93/94 Хелм — Харьков-Пасс. — задержка 4 часа 20 минут. По расписанию прибытие в 12:28, прогноз — около 16:48.

№93/94 Харьков-Пасс. — Хелм — задержка 3 часа 40 минут. Поезд должен был прибыть в Хелм в 11:47, прогнозируемое время — около 15:27.

№15/16 Харьков-Пас. — Черновцы — задержка 3 часа 29 минут. По расписанию прибытие в Черновцы в 09:09, прогноз — около 12:38.

№113/114 Харьков-Пас. — Ужгород — задержка 1 час 59 минут. Прибытие должно было состояться в 06:51, прогнозируемое время — около 08:50.

№1/2 Харьков-Пасс. — Рахов — задержка 1 час 58 минут. По расписанию поезд должен был прибыть в 09:55, прогнозируемое время — около 11:53.

№7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная — задержка 1 час 33 минуты. Прибытие по расписанию — в 09:29, прогнозируемое — около 11:02.

№21/22 Харьков-Пасс. — Львов — задержка 44 минуты. По расписанию прибытие в 13:02, прогнозируемое — около 13:46.

На сервисе "Укрзализныци" время прибытия рассчитывается автоматически, поэтому оно может меняться в зависимости от дальнейшего движения поезда.

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Удар по поезду

Задержки и изменения в движении поездов связаны с обстановкой безопасности и угрозой новых обстрелов. Российские войска уже неоднократно атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав "Укрзализныци", в частности в Харьковской области. 18 сентября 2026 года российский беспилотник атаковал пригородный электропоезд в Нововодолажской общине. В результате удара погиб 40-летний мужчина, ещё семь человек пострадали. После атаки пассажиров начали эвакуировать, однако двое людей получили тяжелые травмы, оставшись возле платформы.

Как сообщали Новини.LIVE, перед рассветом, 17 сентября, вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения зданию вокзала Берестина в Харьковской области. На момент атаки пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. Сейчас специалисты обследуют железнодорожную инфраструктуру. При этом поезда до Берестина не отменяют.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 28 сентября Харьков пережил очередную атаку, в результате которой были повреждены жилые дома в двух районах города. После обстрела на месте разрушенного многоэтажного дома работают спасатели, коммунальщики и волонтеры. Число пострадавших возросло до 35, среди них — семеро детей.