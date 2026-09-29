Затримки потягів Харків 29 вересня: список і час прибуття

Люди біля потяга. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 29 вересня, частина потягів, що прямують до Харкова або вирушають із міста, затримується на кілька годин. Найбільше від графіка відстає рейс Ужгород — Харків. Окремі потяги запізнюються більш ніж на три-чотири години. Пасажирам варто врахувати зміни під час планування поїздки та перевіряти час прибуття перед дорогою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Найбільша затримка

Станом на ранок найбільше відставання зафіксували у поїзда №17/18 Ужгород — Харків-Пас. Він затримується на 7 годин 37 хвилин. За розкладом потяг мав прибути до Харкова о 09:00. З урахуванням затримки прогнозований час прибуття — близько 16:37.

Інші запізнення

Також значно від графіка відстають інші рейси, що прямують до Харкова або вирушають із міста:

№1/2 Рахів — Харків-Пас. — затримка 4 години 31 хвилина. Прибуття мало бути об 11:46, прогнозоване — близько 16:17.

№93/94 Хелм — Харків-Пас. — затримка 4 години 20 хвилин. За графіком прибуття о 12:28, прогноз — близько 16:48.

№93/94 Харків-Пас. — Хелм — затримка 3 години 40 хвилин. Потяг мав прибути до Хелма об 11:47, прогнозований час — близько 15:27.

№15/16 Харків-Пас. — Чернівці — затримка 3 години 29 хвилин. За графіком прибуття до Чернівців о 09:09, прогноз — близько 12:38.

№113/114 Харків-Пас. — Ужгород — затримка 1 година 59 хвилин. Прибуття мало бути о 06:51, прогнозоване — близько 08:50.

№1/2 Харків-Пас. — Рахів — затримка 1 година 58 хвилин. За графіком потяг мав прибути о 09:55, прогнозований час — близько 11:53.

№7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна — затримка 1 година 33 хвилини. Прибуття за графіком — о 09:29, прогнозоване — близько 11:02.

№21/22 Харків-Пас. — Львів — затримка 44 хвилини. За розкладом прибуття о 13:02, прогнозоване — близько 13:46.

На сервісі "Укрзалізниці" час прибуття розраховується автоматично, тому він може змінюватися залежно від подальшого руху потяга.

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Удар по потягу

Затримки та зміни руху поїздів пов’язані з безпековою ситуацією і загрозою нових обстрілів. Російські війська вже неодноразово атакували залізничну інфраструктуру та рухомий склад "Укрзалізниці", зокрема на Харківщині. 18 вересня 2026 року російський безпілотник атакував приміський електропоїзд у Нововодолазькій громаді. Унаслідок удару загинув 40-річний чоловік, ще семеро людей постраждали. Після атаки пасажирів почали евакуйовувати, однак двоє людей тяжко травмувалися, залишившись біля платформи.

Як повідомляли Новини.LIVE, перед світанком, 17 вересня, ворожий БпЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин на Харківщині. На момент атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру. Водночас поїзди до Берестина не скасовують.

Також Новини.LIVE писали, що уночі, 28 вересня, Харків пережив чергову атаку, яка пошкодила житлові будинки у двох районах міста. Після обстрілу на місці зруйнованої багатоповерхівки працюють рятувальники, комунальники та волонтери. Кількість постраждалих зросла до 35, серед них семеро дітей.