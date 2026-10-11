Харьков не получил от государства денег на восстановление

Люди идут по улице в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 160 тысяч человек остались без крова из-за ударов россиян. Несмотря на огромные масштабы повреждений жилого фонда, город до сих пор не получил ни одной гривны государственной субвенции на восстановление, и вопрос финансирования восстановительных работ остается нерешенным для харьковчан.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Восстановление Харькова

По словам Игоря Терехова, прифронтовые города нуждаются в иных условиях финансирования из государственного бюджета. В частности, он предлагает отменить для таких громад реверсную дотацию, пересмотреть требования относительно обязательного софинансирования государственных проектов и изменить порядок выделения средств на восстановление. Мэр считает, что распределение государственной помощи должно учитывать масштабы разрушений в каждом городе. Харьков, по его оценке, понес чрезвычайно большие потери жилого фонда. В то же время финансирование, на которое рассчитывают городские власти для восстановления, до сих пор не поступало.

"Мы, как город Харьков, не получили ни копейки субвенции на восстановление города. При том, что сегодня ни один город Украины не претерпел таких разрушений, как город Харьков. Сегодня 160 тысяч жителей Харькова остались без крыши над головой, и ни копейки мы пока не получили", — заявил Игорь Терехов.

Помощь жителям Харькова

Игорь Терехов признает, что государственный бюджет в первую очередь должен обеспечивать нужды Вооруженных Сил Украины. Однако, по его мнению, эти обстоятельства не отменяют необходимости поддерживать людей, лишившихся жилья. Мэр подчеркивает, что восстановление жилья напрямую влияет на возможность возвращения жителей в город. Поэтому вопрос государственного финансирования касается и будущего людей, оставшихся без собственного жилья. Именно на этом, по его словам, должно сосредоточиться внимание правительства.

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"Я всё прекрасно понимаю и осознаю расходы, которые сегодня идут на войну, и то, что война становится ещё гораздо дороже. Но ведь люди — это люди, это возвращение людей, это жизнь людей. И государство должно также уделить особое внимание людям, оставшимся без своего жилья", — подчеркнул Игорь Терехов.

Ранее Новини.LIVE уже сообщали, что Харьков не получил государственной субвенции на восстановление. Еще в августе Игорь Терехов заявлял, что городского бюджета недостаточно для одновременного восстановления поврежденных объектов, финансирования социальных программ и строительства подземных школ.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов подчеркнул необходимость создания государственной программы доступного жилья в Украине. Он считает, что нужен действенный механизм компенсаций за утраченные дома, чтобы украинцы могли оставаться в стране или возвращаться из-за рубежа.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что после удара россиян по Харькову 5 октября были повреждены более 30 многоэтажек. Также пострадали более десяти частных домов.