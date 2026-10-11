Харків не отримав жодної гривні на відбудову від держави

Люди йдуть вулицею в Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 160 тисяч людей залишилися без даху над головою через удари росіян. Попри величезні масштаби пошкоджень житлового фонду, місто досі не отримало жодної гривні державної субвенції на відбудову, і питання фінансування відновлення залишається невирішеним для харків'ян.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Відбудова Харкова

За словами Ігоря Терехова, прифронтові міста потребують інших умов фінансування з державного бюджету. Зокрема, він пропонує скасувати для таких громад реверсну дотацію, переглянути вимоги щодо обов'язкового співфінансування державних проєктів і змінити порядок виділення коштів на відбудову. Міський голова вважає, що розподіл державної допомоги має враховувати масштаби руйнувань у кожному місті. Харків, за його оцінкою, зазнав надзвичайно великих втрат житлового фонду. Водночас фінансування, на яке розраховує міська влада для відновлення, досі не надходило.

"Ми, як місто Харків, не отримали жодної копійки субвенції на відбудову міста. При тому, що сьогодні такої кількості руйнацій, яких зазнало місто Харків, не зазнало жодне місто України. Сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою, і жодної копійки ми не отримали поки що", — заявив Ігор Терехов.

Допомога мешканцям Харкова

Ігор Терехов визнає, що державний бюджет насамперед має забезпечувати потреби Збройних Сил України. Проте, на його думку, ці обставини не скасовують необхідності підтримувати людей, які втратили домівки. Мер наголошує, що відбудова житла безпосередньо впливає на можливість повернення мешканців до міста. Тому питання державного фінансування стосується й майбутнього людей, які залишилися без власного житла. Саме на цьому, за його словами, має зосередитися увага уряду.

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"Я все чудово розумію і розумію витрати, які сьогодні йдуть на війну, і що війна ще набагато дорожчою стає. Але ж люди — це люди, це повернення людей, це життя людей. І держава повинна також особливу увагу звернути на людей, які залишилися без свого житла", — наголосив Ігор Терехов.

Раніше Новини.LIVE вже повідомляли, що Харків не отримав державної субвенції на відбудову. Ще у серпні Ігор Терехов заявляв, що міського бюджету недостатньо для одночасного відновлення пошкоджених об'єктів, фінансування соціальних програм і будівництва підземних шкіл.

Також Новини.LIVE розповідали, що Ігор Терехов наголосив на необхідності створити державну програму доступного житла в Україні. Він вважає, що потрібен дієвий механізм компенсацій за втрачені домівки, щоб українці могли залишатися в країні або повертатися з-за кордону.

Крім того, Новини.LIVE писали, що після удару росіян по Харкову 5 жовтня пошкоджено понад 30 багатоповерхівок. Також постраждали більш як десять приватних будинків.