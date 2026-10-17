Бомба с 12 кг взрывчатки: в Харькове сорвали подготовку теракта
В Харькове предстанет перед судом 35-летний житель Кировоградской области, который, по данным следствия, готовил теракт за вознаграждение. Мужчина арендовал квартиру в городе, где и изготовил примерно 12 килограммов взрывчатого вещества. Правоохранители задержали его до того, как он успел собрать взрывное устройство.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Подготовка теракта в Харькове
По данным следствия, в мае 2026 года 35-летний житель Светловодска Кировоградской области искал возможность быстро заработать деньги. Через Telegram он познакомился с человеком, который предложил ему около 10 тысяч долларов за организацию взрыва в Харькове.
Мужчина согласился выполнить задание и отправился в Харьков. Там он снял квартиру, где начал готовиться к теракту. По указаниям заказчика он приобрел необходимые компоненты и изготовил около 12 килограммов опасного взрывчатого вещества, в состав которого входил трипероксид ацетона. В дальнейшем мужчина планировал собрать взрывное устройство, которое можно было бы дистанционно взорвать с помощью мобильного телефона. Однако завершить подготовку он не успел.
Задержание подозреваемого
В начале июня правоохранители провели обыск в арендованной квартире. Там они обнаружили и изъяли взрывчатое вещество и компоненты, предназначенные для изготовления взрывного устройства. Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе расследования обвиняемый искренне раскаялся и активно содействовал раскрытию уголовного преступления.
Какое наказание грозит
В настоящее время прокуроры Харьковской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Мужчину обвиняют в подготовке к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Речь идет о ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.
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