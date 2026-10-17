Задержан мужчина, готовивший теракт в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове предстанет перед судом 35-летний житель Кировоградской области, который, по данным следствия, готовил теракт за вознаграждение. Мужчина арендовал квартиру в городе, где и изготовил примерно 12 килограммов взрывчатого вещества. Правоохранители задержали его до того, как он успел собрать взрывное устройство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Изъятые правоохранителями взрывчатое вещество, провода, электронные компоненты и мобильные телефоны в ходе расследования подготовки теракта в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Подготовка теракта в Харькове

По данным следствия, в мае 2026 года 35-летний житель Светловодска Кировоградской области искал возможность быстро заработать деньги. Через Telegram он познакомился с человеком, который предложил ему около 10 тысяч долларов за организацию взрыва в Харькове.

Мужчина согласился выполнить задание и отправился в Харьков. Там он снял квартиру, где начал готовиться к теракту. По указаниям заказчика он приобрел необходимые компоненты и изготовил около 12 килограммов опасного взрывчатого вещества, в состав которого входил трипероксид ацетона. В дальнейшем мужчина планировал собрать взрывное устройство, которое можно было бы дистанционно взорвать с помощью мобильного телефона. Однако завершить подготовку он не успел.

Задержание подозреваемого

В начале июня правоохранители провели обыск в арендованной квартире. Там они обнаружили и изъяли взрывчатое вещество и компоненты, предназначенные для изготовления взрывного устройства. Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе расследования обвиняемый искренне раскаялся и активно содействовал раскрытию уголовного преступления.

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В настоящее время прокуроры Харьковской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Мужчину обвиняют в подготовке к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Речь идет о ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове и области раскрыли агентурную сеть российской военной разведки. По данным СБУ, четверо задержанных собирали информацию о военных, правоохранителях и судьях, а также корректировали удары РФ. Всем сообщили о подозрении в государственной измене и поместили под стражу.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харьковской области задержали военнослужащего, который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию об украинских защитниках. Для вербовки мужчины использовали фейковый аккаунт девушки в Telegram. Военному сообщили о подозрении, он находится под стражей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области установили личности еще пяти российских военных, причастных к расстрелу украинских пленных. По данным следствия, троих защитников казнили летом 2024 года на территории Волчанского агрегатного завода. Правоохранители установили, кто отдавал приказы об убийствах и кто участвовал в их исполнении. Всем пятерым россиянам заочно сообщили о подозрении.