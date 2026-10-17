Затриманий чоловік, який готував теракт у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть 35-річного жителя Кіровоградщини, який, за даними слідства, готував теракт за винагороду. Чоловік орендував квартиру в місті, де й виготовив приблизно 12 кілограмів вибухової речовини. Правоохоронці затримали його до того, як він встиг зібрати пристрій для підриву.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Вилучені правоохоронцями вибухова речовина, дроти, електронні компоненти та мобільні телефони під час розслідування підготовки теракту в Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Підготовка теракту в Харкові

За даними слідства, у травні 2026 року 35-річний мешканець Світловодська Кіровоградської області шукав можливість швидко заробити гроші. Через Telegram він познайомився з людиною, яка запропонувала йому близько 10 тисяч доларів за організацію вибуху в Харкові.

Чоловік погодився на завдання та вирушив до Харкова. Там він орендував квартиру, де почав готуватися до теракту. За вказівками замовника він придбав необхідні компоненти та виготовив близько 12 кілограмів небезпечної вибухової речовини, до складу якої входив триперекис ацетону. Надалі чоловік планував зібрати вибуховий пристрій, який можна було б дистанційно підірвати за допомогою мобільного телефону. Однак завершити підготовку він не встиг.

Затримання підозрюваного

На початку червня правоохоронці провели обшук в орендованій квартирі. Там вони виявили та вилучили вибухову речовину й компоненти, призначені для виготовлення вибухового пристрою. Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час розслідування обвинувачений щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

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Наразі прокурори Харківської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду. Чоловіка обвинувачують у готуванні до терористичного акта за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Йдеться про ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України.

Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові та області викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки. За даними СБУ, четверо затриманих збирали інформацію про військових, правоохоронців і суддів, а також коригували удари РФ. Усім повідомили про підозру в державній зраді та взяли під варту.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині затримали військовослужбовця, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про українських захисників. Для вербування чоловіка використали фейковий акаунт дівчини в Telegram. Військовому повідомили про підозру, він перебуває під вартою.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Харківщині встановили ще п'ятьох російських військових, причетних до розстрілу українських полонених. За даними слідства, трьох захисників стратили влітку 2024 року на території Вовчанського агрегатного заводу. Правоохоронці встановили, хто віддавав накази на вбивства та хто брав участь у їх виконанні. Усім п'ятьом росіянам заочно повідомили про підозру.