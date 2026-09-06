Жительница Харькова заболела ботулизмом после ботокса: что известно

Коридор больницы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Харьковчанка, заболевшая ботулизмом после инъекций ботулотоксина в лицо и шею, завершила лечение. Женщина провела в стационаре 16 дней, в том числе находилась в отделении интенсивной терапии. После улучшения состояния её выписали домой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Реклама

Ботулизм после косметологической процедуры

Жительнице Харькова вводили ботулотоксин в области лица и шеи. Через два дня после процедуры у нее появились первые симптомы ятрогенного ботулизма. Однако к врачам женщина обратилась только через 10 дней.

Пациентку госпитализировали в Областной клинический центр инфекционных и социально значимых заболеваний. Сначала она находилась в отделении интенсивной терапии. После введения ботулинического анатоксина ее состояние начало стабилизироваться, а проявления заболевания постепенно исчезали.

После улучшения состояния харьковчанку перевели в инфекционное отделение. Всего в стационаре она провела 16 дней, после чего ее выписали домой.

Читайте также:

Чем опасны инъекции ботулотоксина

Генеральный директор Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний, главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота подчеркнула, что даже распространенная косметологическая процедура остается медицинским вмешательством и может вызвать осложнения.

По её словам, важное значение имеют происхождение и доза препарата, условия его хранения и разведения, техника введения и квалификация специалиста. Использование сертифицированного препарата и соблюдение технологии снижают риски, однако полностью исключить осложнения невозможно.

"Этот случай еще раз показывает: даже привычная косметологическая процедура является медицинским вмешательством и, как любое вмешательство, может сопровождаться осложнениями. Важно помнить, что ботулотоксин — это биологически активный препарат с очень сильным действием. К тому же симптомы могут проявиться не сразу, а через несколько дней после процедуры", — отметила Любовь Махота.

Среди возможных причин осложнений специалисты называют неправильное введение ботулотоксина, превышение дозы или использование препарата ненадлежащего качества.

Когда после ботокса нужно обращаться к врачу

После ботулинотерапии опасными симптомами могут быть нарастающая слабость, затруднения с глотанием или речью, двоение в глазах, опущение век и затрудненное дыхание. В Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний подчеркивают, что при появлении таких признаков необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Надеяться, что симптомы пройдут самостоятельно, опасно для жизни.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские военные ночью целенаправленно атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Дергачах в Харьковской области. Ранение получил 21-летний парамедик, находившийся на дежурстве, еще один медик перенес острую стрессовую реакцию.

Также Новини.LIVE писали, что российский беспилотник попал в частный жилой дом в Чугуеве Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, среди них 11-летний мальчик и 19-летняя девушка. По уточненной информации, третьим погибшим стал 45-летний мужчина.