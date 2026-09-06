Харків’янка захворіла на ботулізм після ботоксу: що відомо

Коридор лікарні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Харків’янка, яка захворіла на ботулізм після ін’єкцій ботулотоксину в обличчя та шию, завершила лікування. Жінка провела у стаціонарі 16 днів, зокрема перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Після покращення стану її виписали додому.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Ботулізм після косметологічної процедури

Жительці Харкова вводили ботулотоксин у ділянки обличчя та шиї. Через два дні після процедури у неї з’явилися перші симптоми ятрогенного ботулізму. Однак до медиків жінка звернулася лише через 10 днів.

Пацієнтку госпіталізували до Обласного клінічного центру інфекційних та соціально значущих хвороб. Спочатку вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Після введення ботулінічного анатоксину її стан почав стабілізуватися, а прояви захворювання поступово зникали.

Після покращення стану харків’янку перевели до інфекційного відділення. Загалом у стаціонарі вона провела 16 днів, після чого її виписали додому.

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Чим небезпечні ін’єкції ботулотоксину

Генеральна директорка Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота наголосила, що навіть поширена косметологічна процедура залишається медичним втручанням і може спричинити ускладнення.

За її словами, значення мають походження та доза препарату, умови його зберігання і розведення, техніка введення та кваліфікація спеціаліста. Використання сертифікованого препарату і дотримання технології зменшують ризики, однак повністю виключити ускладнення неможливо.

"Цей випадок ще раз показує: навіть звична косметологічна процедура є медичним втручанням і, як будь-яке втручання, може мати ускладнення. Важливо пам’ятати, що ботулотоксин — це біологічно активний препарат із дуже потужною дією. До того ж симптоми можуть з’явитися не одразу, а через кілька днів після процедури", — зазначила Любов Махота.

Серед можливих причин ускладнень фахівці називають неправильне введення ботулотоксину, перевищення дози або використання препарату неналежної якості.

Коли після ботоксу потрібно звертатися до лікаря

Після ботулінотерапії небезпечними симптомами можуть бути наростаюча слабкість, труднощі з ковтанням або мовленням, двоїння в очах, опущення повік та утруднене дихання. У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб наголошують, що за появи таких ознак необхідно негайно звертатися по медичну допомогу. Очікувати, що симптоми минуть самостійно, небезпечно для життя.

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