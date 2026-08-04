Трегубов рассказал о ситуации на Купянском направлении

Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские войска продолжают оказывать давление в Харьковской области и пытаются продвигаться на отдельных участках. Наибольшее внимание противника по-прежнему приковано к Купянску и приграничным районам. В то же время россияне меняют тактику и все чаще используют небольшие пехотные группы вместо массированных механизированных штурмов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

Бои под Купянском

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что ситуация в районе Купянска остается сложной. По его словам, ситуацию следует рассматривать отдельно в самом городе и к востоку от Оскола. В районе Купянска россияне пытаются продвигаться с севера через Голубовку. Также они пытаются расширить свое присутствие в районе Радьковки, чтобы получить более широкий путь к северным окраинам города.

"На северных окраинах они находятся, ведется операция по их вытеснению оттуда. Если говорить о том, что происходит к востоку от Оскола, то там наблюдается сильное давление вдоль всей линии на украинский плацдарм", — отметил Трегубов.

По его словам, наиболее активно россияне пытаются продвигаться через центр украинского плацдарма. Их цель — выйти в направлении Кучеровки и Купянска-Вузлового с восточной стороны.

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Тактика небольших групп

Российские войска фактически отказались от массированных штурмов с использованием бронетехники. Вместо этого оккупанты пытаются проникать в украинские позиции небольшими группами по несколько человек. Трегубов объясняет это тем, что тяжелая техника стала слишком уязвимой для украинских средств поражения.

"Использование тяжелой техники стало просто неэффективным. Она уничтожается в самой зоне до 20 километров, и для любого ее применения риск очень велик", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, небольшие пехотные группы могут передвигаться скрытно и оставаться незаметными для украинских беспилотников на отдельных участках.

Буферная зона

На границе Сумской и Харьковской областей россияне пытаются создавать небольшие вклинения в украинскую оборону. Трегубов связывает это сразу с несколькими задачами противника. Оккупанты ищут слабые места вдоль протяженного участка границы, вводят туда небольшие группы, а затем пытаются расширить занятые участки.

"Все, о чем говорили, на самом деле является попыткой создать буферную зону путем вбивания так называемых клиньев в украинскую оборону. Не очень получается, но где-то получается", — пояснил Трегубов.

По его словам, на отдельных участках россиянам удается создавать небольшие вклинения на расстоянии одного-двух километров от границы. В то же время в своих сообщениях они часто значительно преувеличивают масштабы продвижения.

Угроза Харькову

Отдельно российские войска пытаются действовать в районе Казачьей Лопани. Населённый пункт расположен непосредственно к северу от Харькова, поэтому его захват мог бы сократить расстояние до города. Трегубов отметил, что именно поэтому россияне уделяют этому району особое внимание, а украинские военные усиливают оборону.

"К сожалению, да. Поскольку Казачья Лопань находится непосредственно к северу от Харькова, она сокращает расстояние до Харькова, и это было бы проблемой", — сказал пресс-секретарь.

Серая зона

Из-за активного использования беспилотников определить, кто контролирует отдельные населенные пункты, стало сложнее. По словам Трегубова, некоторые села фактически находятся в «серой зоне», где могут действовать военные обеих сторон. В таких районах постоянно работают дроны, поэтому пребывание военных там часто носит кратковременный характер.

"Мы говорим о четкой принадлежности населенного пункта тогда, когда там есть четкое присутствие наших сил и оно носит постоянный характер. Но в условиях, когда некоторые пункты действительно находятся в серой зоне, говорить о каком-то контроле прямо сейчас просто физически сложно", — пояснил он.

Преимущество дронов

В то же время ситуация в сфере беспилотников, по словам пресс-секретаря, постепенно меняется в пользу Украины. Россия по-прежнему имеет отдельные преимущества, однако украинские военные увеличили количество дронов и улучшили их применение. Трегубов отметил, что ранее Россия имела преимущество именно в масштабировании производства и использовании беспилотников. Теперь Украина также смогла наладить это направление.

"Ситуация выравнивается в пользу Украины за счет как количественного, так и качественного роста украинских дронов. Их стало больше, они стали применяться более эффективно, а организация их взаимодействия значительно улучшилась", — рассказал Трегубов.

В то же время, по его словам, серьёзной проблемой остаются российские управляемые авиабомбы. Благодаря дистанции РФ может применять их, не заходя непосредственно в зону поражения украинских средств.

"КАБы сейчас не являются максимально эффективными, поскольку есть способы их уничтожить. Но эта проблема остается и еще некоторое время будет оставаться, пока Украина не создаст собственную систему противодействия авиации", — добавил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска пытаются одновременно действовать на нескольких участках у границы Харьковской и Сумской областей. Интенсивность атак на отдельных направлениях не слишком высока, но количество таких участков растет. В то же время прямого наступления на Харьков пока не наблюдается. Россияне пытаются расширить так называемую буферную зону вдоль границы.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области российские войска продолжают оказывать давление на Вовчанском направлении. Для атак они всё больше полагаются на беспилотники, тогда как бронетехнику используют значительно реже. Россияне также применяют тактику выжженной земли, уничтожая леса и насаждения.