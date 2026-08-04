Трегубов розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська продовжують тиснути на Харківщині та намагаються просуватися на окремих ділянках. Найбільша увага противника залишається прикута до Куп’янська та прикордонних районів. Водночас росіяни змінюють тактику й дедалі частіше використовують малі піхотні групи замість масованих механізованих штурмів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

Бої біля Куп’янська

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що ситуація в районі Куп’янська залишається складною. За його словами, ситуацію варто розглядати окремо в самому місті та на схід від Осколу. У районі Куп’янська росіяни намагаються просуватися з півночі через Голубівку. Також вони намагаються розширити свою присутність у районі Радьківки, щоб отримати ширший шлях до північних околиць міста.

"У північних околицях вони перебувають, іде операція по їхньому витісненню звідти. Якщо ми говоримо про те, що відбувається на схід від Осколу, там сильний тиск уздовж усієї лінії на український плацдарм", — зазначив Трегубов.

За його словами, найбільш активно росіяни намагаються просуватися через центр українського плацдарму. Їхня мета — вийти в напрямку Кучерівки та Куп’янська-Вузлового зі східного боку.

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Тактика малих груп

Російські війська фактично відмовилися від масованих штурмів із використанням бронетехніки. Натомість окупанти намагаються проникати в українські позиції малими групами по кілька людей. Трегубов пояснює це тим, що важка техніка стала надто вразливою для українських засобів ураження.

"Використання важкої техніки стало просто неефективним. Вона знищується в самій зоні до 20 кілометрів, і для будь-якого її застосування ризик дуже великий", — сказав речник.

За його словами, невеликі піхотні групи можуть пересуватися приховано та залишатися непомітними для українських безпілотників на окремих ділянках.

Буферна зона

На прикордонні Сумської та Харківської областей росіяни намагаються створювати невеликі вклинення в українську оборону. Трегубов пов’язує це одразу з кількома завданнями противника. Окупанти шукають слабші місця вздовж протяжної ділянки кордону, вводять туди невеликі групи, а потім намагаються розширити зайняті ділянки.

"Все, що називали, насправді є спробою створити буферну зону шляхом вбивання таких собі клинів в українську оборону. Не дуже виходить, але десь виходить", — пояснив Трегубов.

За його словами, на окремих ділянках росіянам вдається створювати невеликі вклинення на один-два кілометри від кордону. Водночас у своїх повідомленнях вони часто значно перебільшують масштаби просування.

Загроза Харкову

Окремо російські війська намагаються діяти в районі Козачої Лопані. Населений пункт розташований безпосередньо на північ від Харкова, тому його захоплення могло б скоротити відстань до міста. Трегубов зазначив, що саме тому росіяни приділяють цьому району окрему увагу, а українські військові посилюють оборону.

"На жаль, так. Оскільки Козача Лопань знаходиться безпосередньо на північ від Харкова, вона скорочує підлітну дистанцію до Харкова, і це було б проблемою", — сказав речник.

Сіра зона

Через активне застосування безпілотників визначити контроль над окремими населеними пунктами стало складніше. За словами Трегубова, деякі села фактично перебувають у сірій зоні, де можуть діяти військові обох сторін. У таких районах постійно працюють дрони, тому перебування військових там часто має короткочасний характер.

"Ми говоримо про чітку належність населеного пункту тоді, коли там є чітка присутність наших сил і вона є постійною. Але за умов, коли деякі пункти перебувають справді в сірій зоні, говорити про якийсь контроль безпосередньо зараз просто фізично важко", — пояснив він.

Перевага дронів

Водночас ситуація у сфері безпілотників, за словами речника, поступово змінюється на користь України. Росія все ще має окремі переваги, однак українські військові збільшили кількість дронів і покращили їхнє застосування. Трегубов зазначив, що раніше Росія мала перевагу саме в масштабуванні виробництва та використання безпілотників. Тепер Україна також змогла налагодити цей напрямок.

"Ситуація вирівнюється на користь України за рахунок і кількісного, і якісного зростання українських дронів. Їх стало більше, вони стали ефективніше застосовуватися, і організація їхньої взаємодії стала набагато кращою", — розповів Трегубов.

Водночас, за його словами, серйозною проблемою залишаються російські керовані авіабомби. Через дистанцію РФ може застосовувати їх, не заходячи безпосередньо в зону ураження українських засобів.

"КАБи не є максимально ефективними зараз, бо є способи їх знищити. Але проблема ця залишається і ще деякий час залишатиметься, поки Україна не розбудує власну систему протидії авіації", — додав речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська намагаються одночасно діяти на кількох ділянках біля кордону Харківської та Сумської областей. Інтенсивність атак на окремих напрямках не надто висока, але кількість таких ділянок зростає. Водночас прямого наступу на Харків наразі не спостерігається. Росіяни намагаються розширити так звану буферну зону вздовж кордону.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині російські війська продовжують тиснути на Вовчанському напрямку. Для атак вони дедалі більше покладаються на безпілотники, тоді як бронетехніку використовують значно рідше. Росіяни також застосовують тактику випаленої землі, знищуючи ліси та посадки.