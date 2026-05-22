На Харьковщине из под обстрелов вывезли шестерых детей

Эвакуированные дети. Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские спецподразделения "Белые Ангелы" эвакуировали из Золочевской громады на Харьковщине 12 человек, среди которых шестеро детей. Населенный пункт уже длительное время находится под постоянными российскими обстрелами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

Эвакуация детей на Харьковщине

По данным Харьковской полиции, самому младшему ребенку, которого эвакуировали из опасной территории, всего два года. Людей доставили в условно безопасные места. Сейчас им оказывают гуманитарную помощь, а также обеспечивают сопровождение и поддержку профильных служб.

Полицейские в очередной раз призвали жителей прифронтовых территорий не откладывать эвакуацию, особенно если речь идет о детях. В случае необходимости помощи жителей просят обращаться в спецподразделение "Белые Ангелы" по телефонам:

067-177-07-40,

095-285-70-12

или по спецлинии 102.

Ситуация на Харьковщине

Напомним, в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно.

Также оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, из-за этого ее временно закрыли. Так, ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липкивского перекрестка.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. Во время проверки в доме обнаружили ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у пострадавшего телесные повреждения.

Кроме этого, на днях Новини.LIVE сообщали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Нападающий увидел 8-летнюю девочку, которая шла в магазин, подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.