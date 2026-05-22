Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині з-під обстрілів вивезли шістьох дітей

На Харківщині з-під обстрілів вивезли шістьох дітей

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 16:41
На Харківщині з-під обстрілів вивезли шістьох дітей
Евакуйовані діти. Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські спецпідрозділу "Білі Янголи" евакуювали із Золочівської громади на Харківщині 12 людей, серед яких шестеро дітей. Населений пункт уже тривалий час перебуває під постійними російськими обстрілами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

Евакуація дітей на Харківщині

За даними Харківської поліції, наймолодшій дитині, яку евакуювали із небезпечної території, лише два роки. Людей доставили до умовно безпечних місць. Наразі їм надають гуманітарну допомогу, а також забезпечують супровід та підтримку профільних служб.

Поліцейські вкотре закликали жителів прифронтових територій не відкладати евакуацію, особливо якщо йдеться про дітей. У разі необхідності допомоги мешканців просять звертатися до спецпідрозділу "Білі Янголи" за телефонами:

  • 067-177-07-40,
  • 095-285-70-12
  • або на спецлінію 102.

Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів. Родин із дітьми, які не хочуть самі виїжджати, евакуюють примусово. 

Читайте також:

Також окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Так, обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.

Окрім цього, днями Новини.LIVE повідомляли, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Нападник побачив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину, підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.

евакуація обстріли Новини Харкова війна
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації