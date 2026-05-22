На Харківщині з-під обстрілів вивезли шістьох дітей

Евакуйовані діти. Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські спецпідрозділу "Білі Янголи" евакуювали із Золочівської громади на Харківщині 12 людей, серед яких шестеро дітей. Населений пункт уже тривалий час перебуває під постійними російськими обстрілами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

Евакуація дітей на Харківщині

За даними Харківської поліції, наймолодшій дитині, яку евакуювали із небезпечної території, лише два роки. Людей доставили до умовно безпечних місць. Наразі їм надають гуманітарну допомогу, а також забезпечують супровід та підтримку профільних служб.

Поліцейські вкотре закликали жителів прифронтових територій не відкладати евакуацію, особливо якщо йдеться про дітей. У разі необхідності допомоги мешканців просять звертатися до спецпідрозділу "Білі Янголи" за телефонами:

067-177-07-40,

095-285-70-12

або на спецлінію 102.

Ситуація на Харківщині

Нагадаємо, у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів. Родин із дітьми, які не хочуть самі виїжджати, евакуюють примусово.

Читайте також:

Також окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Так, обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.

Окрім цього, днями Новини.LIVE повідомляли, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Нападник побачив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину, підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.