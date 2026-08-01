Газоснабжение в Харькове и области: адреса и сроки проведения работ

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережі"

В Харькове и области в ближайшие дни временно ограничат газоснабжение. В городе работы будут проводиться в Киевском районе 3 августа. В Чугуевской общине газ отключат в селе Васильев Хутор на несколько дней. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережі".

Адреса в Харькове

3 августа Харьковский городской филиал "Газмережі" будет проводить работы на газовых сетях в Киевском районе. В связи с этим газоснабжение временно приостановят по следующим адресам:

переулок Безпаловский, 8А;

улица Шевченко, 224;

переулок Остроградский, 4 и 4А;

подъезд Бристольский, 34 и 3.

Перед началом работ жильцов просят перекрыть краны перед газовыми приборами. Газ в дома подадут после завершения работ. Для этого представители "Газмереж" должны получить доступ ко всем квартирам, чтобы проверить внутридомовую систему газоснабжения.

Отключения в области

Отдельные ограничения ждут жителей Чугуевской общины. В селе Васильев Хутор из-за плановых работ временно приостановят подачу газа. Газ отключат в 09:00 5 августа. Возобновление подачи планируется начать с 16:00 7 августа.

Читайте также:

Жителей села также просят перекрыть краны перед газовыми приборами и после завершения работ впустить сотрудников Харьковского филиала «Газмережи» в свои дома. В компании напомнили, что у её сотрудников есть соответствующие служебные удостоверения.

Стоимость газа

Отметим, что в августе жители Харьковской области будут получать счета за газ по действующим тарифам. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому в ближайшее время дополнительной нагрузки на семейные бюджеты не ожидается. Для большинства бытовых потребителей стоимость природного газа останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали аварийную бригаду газовиков в Дергачевской общине Харьковской области. Работники как раз ликвидировали утечки газа после предыдущего обстрела. В момент проведения работ враг нанес повторный удар управляемыми авиабомбами. К счастью, никто из аварийщиков не пострадал.

Также Новини.LIVE писали, что российские атаки вновь нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харьковской области. Из-за повреждения высоковольтной линии без электроснабжения остались около тысячи абонентов. Во время еще одного удара дрона по служебному автомобилю был ранен сотрудник.