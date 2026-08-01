Газопостачання у Харкові та області: адреси й дати робіт

Фахівці ремонтують мережу. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

У Харкові та області найближчими днями тимчасово обмежать газопостачання. У місті роботи проведуть у Київському районі 3 серпня. У Чугуївській громаді газ відключать у селі Василів Хутір на кілька днів. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Адреси у Харкові

3 серпня Харківська міська філія "Газмережі" проводитиме роботи на газових мережах у Київському районі. Через це газопостачання тимчасово припинять за такими адресами:

провулок Безпалівський, 8А;

вулиця Шевченка, 224;

провулок Остроградський, 4 та 4А;

в’їзд Бристольський, 34 та 3.

Перед початком робіт мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами. Газ у будинки подадуть після завершення робіт. Для цього представники "Газмереж" мають отримати доступ до всіх помешкань, щоб перевірити внутрішньобудинкову систему газопостачання.

Відключення в області

Окремі обмеження чекають на мешканців Чугуївської громади. У селі Василів Хутір через планові роботи тимчасово припинять розподіл газу. Газ відключать о 09:00 5 серпня. Відновлення розподілу планують розпочати з 16:00 7 серпня.

Читайте також:

Мешканців села також просять перекрити крани перед газовими приладами та після завершення робіт допустити працівників Харківської філії "Газмережі" до своїх осель. У компанії нагадали, що її працівники мають відповідні службові посвідчення.

Вартість газу

Зазначимо, що у серпні жителі Харківщини отримуватимуть рахунки за газ за чинними тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тож найближчим часом додаткового навантаження на сімейні бюджети не очікується. Для більшості побутових споживачів вартість природного газу залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували аварійну бригаду газовиків у Дергачівській громаді на Харківщині. Працівники саме ліквідовували витоки газу після попереднього обстрілу. У момент роботи ворог завдав повторного удару керованими авіабомбами. На щастя, ніхто з аварійників не постраждав.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Через пошкодження високовольтної лінії без електропостачання залишилися близько тисячі абонентів. Під час ще одного удару дрона по службовому автомобілю був поранений працівник.