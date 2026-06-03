Часть Харькова останется без газа: улицы и номера домов

Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал "Газсети"

Жителей части Холодногорского района Харькова предупредили о временном прекращении газоснабжения. Причиной станут плановые работы на газовых сетях. Отключение коснется десятков домов на нескольких улицах и переулках. Возобновить подачу газа обещают после завершения ремонта и проверки систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газсети".

Отключение газа

3 июня 2026 года Харьковский городской филиал "Газсети" проведет работы на системе газоснабжения в Холодногорском районе города. На время выполнения работ часть потребителей останется без газа.

Адреса отключений

Без газоснабжения временно останутся жители:

3-го Керамического въезда — все дома;

5-го Керамического въезда — все дома;

4-го Керамического въезда — дома №1, 2, 3, 9, 10, 17, 19, 21;

улицы Мироновской — дома №51, 53, 57, 61, 65, 67, 69, 72-99, 102, 103, 106-108, 110, 112, 115/1, 117-122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151;

улицы Шостопарк — дома №1-4, 6-10, 12-25, 25/1, 27-30, 33, 34, 34-А, 36;

въезда Шостопарк — дома №2-16;

улицы Керамической — дома №2, 5, 7, 9, 13, 15-57, 59;

Керамического проезда — дома №3-6, 10-20, 22, 25-28, 30, 32, 33;

2-го Керамического переулка — дома №1, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6, 8, 12, 14;

1-го Керамического переулка — дома №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

переулка Шостопарк — дома №4, 6, 8, 8-А, 10, 12, 14.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать правила безопасности.

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Восстановление газоснабжения

После завершения работ специалисты начнут подключение домов к системе газоснабжения. Для этого работникам службы необходимо будет попасть во все помещения и проверить внутридомовые газовые сети. В компании отмечают, что восстановление подачи газа зависит от предоставления доступа к квартирам и домам.

В "Газсетях" извинились перед жителями района за временные неудобства и призвали отнестись к работам с пониманием.

Как сообщали Новини.LIVE, бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова финансируется исключительно из городского бюджета. Государство не выделяет отдельных субсидий или целевого финансирования на эти цели. Соответствующие решения принимает орган местного самоуправления.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме страны, с 1 июня стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова не изменится. Цены останутся на уровне мая, а городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.