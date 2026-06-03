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Головна Харків Частина Харкова залишиться без газу: вулиці та номери будинків

Частина Харкова залишиться без газу: вулиці та номери будинків

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 09:47
Частина Харкова залишиться без газу: вулиці та номери будинків
Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

Жителів частини Холодногірського району Харкова попередили про тимчасове припинення газопостачання. Причиною стануть планові роботи на газових мережах. Відключення торкнеться десятків будинків на кількох вулицях і провулках. Відновити подачу газу обіцяють після завершення ремонту та перевірки систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Відключення газу

3 червня 2026 року Харківська міська філія "Газмережі" проведе роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі міста. На час виконання робіт частина споживачів залишиться без газу.

Адреси відключень

Без газопостачання тимчасово залишаться мешканці: 

  • 3-го Керамічного в'їзду — усі будинки; 
  • 5-го Керамічного в'їзду — усі будинки; 
  • 4-го Керамічного в'їзду — будинки №1, 2, 3, 9, 10, 17, 19, 21; 
  • вулиці Миронівської — будинки №51, 53, 57, 61, 65, 67, 69, 72-99, 102, 103, 106-108, 110, 112, 115/1, 117-122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151; 
  • вулиці Шостопарк — будинки №1-4, 6-10, 12-25, 25/1, 27–30, 33, 34, 34-А, 36;
  • в'їзду Шостопарк — будинки №2-16; 
  • вулиці Керамічної — будинки №2, 5, 7, 9, 13, 15–57, 59; 
  • Керамічного проїзду — будинки №3-6, 10-20, 22, 25–28, 30, 32, 33; 
  • 2-го Керамічного провулка — будинки №1, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6, 8, 12, 14; 
  • 1-го Керамічного провулка — будинки №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
  • провулка Шостопарк — будинки №4, 6, 8, 8-А, 10, 12, 14.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та дотримуватися правил безпеки.

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Відновлення газопостачання

Після завершення робіт фахівці розпочнуть підключення будинків до системи газопостачання. Для цього працівникам служби необхідно буде потрапити до всіх помешкань і перевірити внутрішньобудинкові газові мережі. У компанії наголошують, що відновлення подачі газу залежить від надання доступу до квартир і будинків.

У "Газмережах" перепросили жителів району за тимчасові незручності та закликали поставитися до робіт із розумінням.

Як повідомляли Новини.LIVE, безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова фінансується виключно з міського бюджету. Держава не виділяє окремих субсидій або цільового фінансування на ці потреби. Відповідні рішення ухвалює орган місцевого самоврядування.

Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі країни, з 1 червня вартість комунальних послуг для жителів Харкова не зміниться. Ціни залишаться на рівні травня, а міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Харків Харківгаз відключення
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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