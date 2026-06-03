Частина Харкова залишиться без газу: вулиці та номери будинків
Жителів частини Холодногірського району Харкова попередили про тимчасове припинення газопостачання. Причиною стануть планові роботи на газових мережах. Відключення торкнеться десятків будинків на кількох вулицях і провулках. Відновити подачу газу обіцяють після завершення ремонту та перевірки систем.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
Відключення газу
3 червня 2026 року Харківська міська філія "Газмережі" проведе роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі міста. На час виконання робіт частина споживачів залишиться без газу.
Адреси відключень
Без газопостачання тимчасово залишаться мешканці:
- 3-го Керамічного в'їзду — усі будинки;
- 5-го Керамічного в'їзду — усі будинки;
- 4-го Керамічного в'їзду — будинки №1, 2, 3, 9, 10, 17, 19, 21;
- вулиці Миронівської — будинки №51, 53, 57, 61, 65, 67, 69, 72-99, 102, 103, 106-108, 110, 112, 115/1, 117-122, 125, 126, 128, 130, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151;
- вулиці Шостопарк — будинки №1-4, 6-10, 12-25, 25/1, 27–30, 33, 34, 34-А, 36;
- в'їзду Шостопарк — будинки №2-16;
- вулиці Керамічної — будинки №2, 5, 7, 9, 13, 15–57, 59;
- Керамічного проїзду — будинки №3-6, 10-20, 22, 25–28, 30, 32, 33;
- 2-го Керамічного провулка — будинки №1, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6, 8, 12, 14;
- 1-го Керамічного провулка — будинки №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
- провулка Шостопарк — будинки №4, 6, 8, 8-А, 10, 12, 14.
Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами та дотримуватися правил безпеки.
Відновлення газопостачання
Після завершення робіт фахівці розпочнуть підключення будинків до системи газопостачання. Для цього працівникам служби необхідно буде потрапити до всіх помешкань і перевірити внутрішньобудинкові газові мережі. У компанії наголошують, що відновлення подачі газу залежить від надання доступу до квартир і будинків.
У "Газмережах" перепросили жителів району за тимчасові незручності та закликали поставитися до робіт із розумінням.
Як повідомляли Новини.LIVE, безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова фінансується виключно з міського бюджету. Держава не виділяє окремих субсидій або цільового фінансування на ці потреби. Відповідні рішення ухвалює орган місцевого самоврядування.
Також Новини.LIVE писали, що попри складну ситуацію в енергосистемі країни, з 1 червня вартість комунальних послуг для жителів Харкова не зміниться. Ціни залишаться на рівні травня, а міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.