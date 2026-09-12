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Главная Харьков Часть Харькова останется без света: адреса и время восстановления

Часть Харькова останется без света: адреса и время восстановления

Ua ru
12 сентября 2026 14:21
В Харькове два района останутся без света на девять часов
Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харькове в воскресенье, 13 сентября, в связи с ремонтными работами будет частично отключено электроснабжение в Слободском и Основянском районах. По ряду адресов электроэнергии не будет в течение девяти часов — с 08:00 до 17:00. Ограничения коснутся десятков жилых домов и других потребителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Где не будет света

В воскресенье, 13 сентября, электроснабжение временно прекратят для части потребителей Слободского и Основянского районов Харькова. Работы продлятся с 08:00 до 17:00.

Без электроэнергии останутся потребители по следующим адресам:

  • просп. Аэрокосмический: д. 127, 127А, 129, 159, 159А, 167, 167А, 169В, 171, 171А, 173А, 173Б, 173В, 175, 175А, 177, 179, 181, 181А, 183, 183А, Б, 254, 256, 258, 262, 264, 266;
  • ул. Азербайджанская: д. 6–16;
  • ул. Арматурная: д. 1–49, 2–60;
  • пер. Арматурный;
  • ул. Аскольдовская: д. 6Б, 6В, 44–76, 59–105;
  • ул. Базалиевская: д. 1;
  • просп. Байрона: д. 1А, 1/8, 4–7, 7/1, 8/1, 9, 10, 16–38, 21А, 21Б, 21В, 23, 23/1, 23А, 25, 27, 40–78;
  • пер. Вишневый: д. 16;
  • ул. Виктора Гюго: дома 11–35, 14–40;
  • ул. Вокзальная: д. 43–59/16;
  • пер. Волынский: д. 5–15/5, 4–16;
  • ул. Заводская: д. 87–123, 94–128;
  • ул. Зеленая: д. 89–117, 60–62;
  • ул. Зерновая: д. 53, 53А, Б, В, Г, Д, Е;
  • пер. Зерновой: д. 1А, 4, 4А, 6/2, 6/4, 6/6;
  • ул. Киргизская: д. 3, 5А, 6Б, 9Д, 19Д;
  • пер. Киндрашевский: д. 3;
  • ул. Леонтовича: д. 11–33, 14–38;
  • просп. Льва Ландау: д. 2/3, 27;
  • ул. Александра Орлова: д. 2, 2А, 4;
  • ул. Алексея Сурина: д. 4–54, 1–61;
  • пер. Алексея Сурина: д. 3–17, 2–38;
  • ул. Машиностроительная: д. 1–29, 2–68;
  • пер. Машиностроительный: д. 1–15, 8–14;
  • ул. Николая Кравченко: д. 16А, 18, 19, 27;
  • ул. Мицкевича;
  • ул. Монюшка: д. 3, 3А, 12, 12А, 14, 16, 18;
  • ул. Морозова: дома 42–64, 55–81;
  • ул. Ньютона: д. 5А, 8, 10, 10А, 12, 12А, Б, 39–51, 48–52;
  • ул. Пыльчикова: д. 1–17, 2–16/59;
  • переулок Поэтический;
  • ул. Сидоренковская: д. 47, 52;
  • ул. Семьи Ковалевских: д. 1;
  • ул. Успешная: д. 16, 19А;
  • ул. Хорольская: д. 5–13, 6–18, 17А–21А, 20–30;
  • ул. Хуторянская: д. 1А, 1Б;
  • пл. Шуберта: д. 1–20А;
  • переулок Щедрика.

После завершения запланированных ремонтных работ электроснабжение должно быть восстановлено.

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Ранее Новини.LIVE писали, что Харьков готовится к сложному отопительному сезону. Игорь Терехов заявлял, что город прорабатывает различные сценарии работы коммунальной системы зимой.

Также Новини.LIVE рассказывали, как в Харькове создают энергетические острова. В городе устанавливают модульные котельные и когенерационное оборудование, чтобы сделать систему менее зависимой от крупных энергетических объектов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Харьков уже направил около 19 млрд грн на децентрализацию энергетики и теплоснабжения. Город делает ставку на автономные решения, которые должны помочь быстрее восстанавливать тепло и электроэнергию после российских ударов.

Харьковская область электроснабжение Новости Харькова энергетика свет
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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