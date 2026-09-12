У Харкові два райони залишиться без світла на дев'ять годин

Енергетики ремонтують лінії електропередач. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У Харкові в неділю, 13 вересня, частково знеструмлять Слобідський та Основ'янський райони через ремонтні роботи. Електроенергії за низкою адрес не буде протягом дев'яти годин — з 08:00 до 17:00. Обмеження торкнуться десятків житлових будинків та інших споживачів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Де не буде світла

У неділю, 13 вересня, електропостачання тимчасово припинять для частини споживачів Слобідського та Основ'янського районів Харкова. Роботи триватимуть із 08:00 до 17:00.

Без електроенергії залишаться споживачі за такими адресами:

пр. Аерокосмічний: буд. 127, 127А, 129, 159, 159А, 167, 167А, 169В, 171, 171А, 173А, 173Б, 173В, 175, 175А, 177, 179, 181, 181А, 183, 183А, Б, 254, 256, 258, 262, 264, 266;

вул. Азербайджанська: буд. 6–16;

вул. Арматурна: буд. 1–49, 2–60;

пров. Арматурний;

вул. Аскольдівська: буд. 6Б, 6В, 44–76, 59–105;

вул. Базаліївська: буд. 1;

пр. Байрона: буд. 1А, 1/8, 4–7, 7/1, 8/1, 9, 10, 16–38, 21А, 21Б, 21В, 23, 23/1, 23А, 25, 27, 40–78;

пров. Вишневий: буд. 16;

вул. Віктора Гюґо: буд. 11–35, 14–40;

вул. Вокзальна: буд. 43–59/16;

пров. Волинський: буд. 5–15/5, 4–16;

вул. Заводська: буд. 87–123, 94–128;

вул. Зелена: буд. 89–117, 60–62;

вул. Зернова: буд. 53, 53А, Б, В, Г, Д, Е;

пров. Зерновий: буд. 1А, 4, 4А, 6/2, 6/4, 6/6;

вул. Киргизька: буд. 3, 5А, 6Б, 9Д, 19Д;

пров. Кіндрашівський: буд. 3;

вул. Леонтовича: буд. 11–33, 14–38;

пр. Льва Ландау: буд. 2/3, 27;

вул. Олександра Орлова: буд. 2, 2А, 4;

вул. Олексія Суріна: буд. 4–54, 1–61;

пров. Олексія Суріна: буд. 3–17, 2–38;

вул. Машинобудівна: буд. 1–29, 2–68;

пров. Машинобудівний: буд. 1–15, 8–14;

вул. Миколи Кравченка: буд. 16А, 18, 19, 27;

вул. Міцкевича;

вул. Монюшка: буд. 3, 3А, 12, 12А, 14, 16, 18;

вул. Морозова: буд. 42–64, 55–81;

вул. Ньютона: буд. 5А, 8, 10, 10А, 12, 12А, Б, 39–51, 48–52;

вул. Пильчикова: буд. 1–17, 2–16/59;

пров. Поетичний;

вул. Сидоренківська: буд. 47, 52;

вул. Сім'ї Ковалевських: буд. 1;

вул. Успішна: буд. 16, 19А;

вул. Хорольська: буд. 5–13, 6–18, 17А–21А, 20–30;

вул. Хуторянська: буд. 1А, 1Б;

пл. Шуберта: буд. 1–20А;

пров. Щедрика.

Після завершення запланованих ремонтних робіт електропостачання мають відновити.

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