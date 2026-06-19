Отключение света в Харькове 20 июня: адреса районов

Специалисты проводят ремонтные работы. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харькове 20 июня запланированы временные отключения электроэнергии. Без света останутся жители части Холодногорского и Шевченковского районов города. Причина — неотложные работы на сетях, проводимые после повреждений, вызванных российской агрессией. Электроснабжение планируется восстановить после завершения работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

Когда не будет света

В субботу, 20 июня, электроэнергию в части Харькова отключат с 8:30 до 17:00. Ограничения коснутся потребителей в Холодногорском и Шевченковском районах. В АО "Харьковоблэнерго" пояснили, что работы связаны с устранением последствий российских атак и восстановлением работы сетей.

Адреса отключений

Свет временно не будет по следующим адресам:

Альпийский пер.;

Арктический пер.;

Бехтерева пер.;

Вакулевская ул.;

Варсавинская ул.;

Большая Панасовская ул.;

Виноградная ул.;

Волошинский переулок;

Гаагский переулок;

Горный переулок;

Глухой переулок;

Горбачевская ул.;

Динамический переулок;

Проезд Дмитрия Вишневецкого;

Ермолаевский переулок;

Женевская ул.;

Улица Захара Беркута;

Клочковская ул., 93;

Коровченковский переулок;

ул. Константиновская;

ул. Крамчаниновская;

ул. Кривоконовская;

Кривоконовский переулок;

Кузинская ул.;

Кузминская ул.;

Курганский переулок;

Куриловская ул.;

Лисогорский переулок;

Мариборский переулок;

Мироновская ул.;

Наумовский переулок;

Нечаевский переулок;

Новая ул.;

Нюрнбергский переулок;

Приграничная ул.;

Сириковская ул.;

Таганский въезд;

Ткаченковская ул.;

Ткаченковский въезд;

Ткаченковский переулок;

Токаровский переулок;

Тупой переулок;

Червономаяцкая ул.;

Черкасская ул.;

Черкасский переулок;

Черниговская ул.;

Черниговский въезд;

Черниговский переулок

Жителей просят принять во внимание временные неудобства и следить за обновлениями относительно восстановления электроснабжения.

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Стоимость электроэнергии

В июне для жителей Харькова тариф на электроэнергию останется без изменений. Бытовые потребители по-прежнему будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч — именно такой тариф действовал и в мае.

Сократить расходы на электроэнергию летом можно с помощью двухзонного счетчика. Для его владельцев ночной тариф в период с 23:00 до 07:00 составляет 2,16 грн за кВт·ч, то есть вдвое меньше обычной стоимости. Это может помочь сэкономить, если перенести использование энергоемких приборов, в частности кондиционеров, на ночное время.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Харьковской области и наносить удары по гражданским объектам. Под прицелом оказываются также работники, восстанавливающие энергосистему региона. Такие атаки происходят во время их работы на местах повреждений. На этот раз удар пришелся по бригаде энергетиков.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця сообщила о запуске регионального поезда № 854/853 «Днепр — Харьков — Днепр». Новый рейс начал курсировать с 19 июня. В компании отмечают, что маршрут станет удобным для пассажиров, планирующих деловые поездки, учебу или решение личных дел в течение одного дня.