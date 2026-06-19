Відключення світла у Харкові 20 червня: адреси районів

Фахівці проводять ремонті роботи. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У Харкові 20 червня запланували тимчасові відключення електроенергії. Без світла залишаться мешканці частини Холодногірського та Шевченківського районів міста. Причина — невідкладні роботи на мережах, які проводять після пошкоджень через російську агресію. Електропостачання планують відновити після завершення робіт.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АТ "Харківобленерго".

Коли не буде світла

У суботу, 20 червня, електроенергію у частині Харкова вимкнуть із 8:30 до 17:00. Обмеження стосуватимуться споживачів у Холодногірському та Шевченківському районах. В АТ "Харківобленерго" пояснили, що роботи пов’язані з усуненням наслідків російських атак та відновленням роботи мереж.

Адреси відключень

Світла тимчасово не буде за такими адресами:

Альпійський пров.;

Арктичний пров.;

Бехтерєва пров.;

Вакулівська вул.;

Варсавинська вул.;

Велика Панасівська вул.;

Виноградна вул.;

Волошинський пров.;

Гаазький пров.;

Гірський пров.;

Глухий пров.;

Горбачівська вул.;

Динамічний пров.;

Дмитра Вишневецького проїзд;

Єрмолаївський пров.;

Женевська вул.;

Захара Беркута вул.;

Клочківська вул., 93;

Коровченківський пров.;

Костянтинівська вул.;

Крамчанинівська вул.;

Кривоконівська вул.;

Кривоконівський пров.;

Кузінська вул.;

Кузминська вул.;

Курганський пров.;

Курилівська вул.;

Лисогірський пров.;

Мариборзький пров.;

Миронівська вул.;

Наумівський пров.;

Нечаївський пров.;

Нова вул.;

Нюрнберзький пров.;

Прикордонна вул.;

Сіриківська вул.;

Таганський в’їзд;

Ткаченківська вул.;

Ткаченківський в’їзд;

Ткаченківський пров.;

Токарівський пров.;

Тупий пров.;

Червономаяцька вул.;

Черкаська вул.;

Черкаський пров.;

Чернігівська вул.;

Чернігівський в’їзд;

Чернігівський пров.

Мешканців просять врахувати тимчасові незручності та стежити за оновленнями щодо відновлення електропостачання.

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Вартість електроенергії

У червні для мешканців Харкова тариф на електроенергію залишиться без змін. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт/год — саме такий тариф діяв і в травні.

Зменшити витрати на електроенергію влітку можна за допомогою двозонного лічильника. Для його власників нічний тариф у період із 23:00 до 07:00 становить 2,16 грн за кВт/год, тобто удвічі менше від звичайної вартості. Це може допомогти заощадити, якщо переносити використання енергоємних приладів, зокрема кондиціонерів, на нічний час.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру Харківщини та завдавати ударів по цивільних об’єктах. Під прицілом опиняються також працівники, які відновлюють енергосистему регіону. Такі атаки відбуваються під час їхньої роботи на місцях пошкоджень. Цього разу удар припав по бригаді енергетиків.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця повідомила про запуск регіонального поїзда №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Новий рейс почав курсувати з 19 червня. У компанії зазначають, що маршрут стане зручним для пасажирів, які планують ділові поїздки, навчання або вирішення особистих справ протягом одного дня.