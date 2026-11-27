Специалист ремонтирует сеть. Фото иллюстративное: Харьковский филиал "Газмережи"

В Золочевской общине Харьковской области временно приостановят газоснабжение. Ограничения введут 1 декабря в связи с производственной необходимостью. Без газа в течение девяти часов останутся жители семи населенных пунктов. Людям также необходимо подготовить свои дома к возобновлению подачи газа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский филиал "Газмережи".

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Где не будет газа

Во вторник, 1 декабря, с 08:00 до 17:00 временно приостановят подачу газа в семь населенных пунктов Золочевской общины. Ограничения коснутся следующих территорий:

Золочев;

село Оришанка;

село Литвиново;

село Макариха;

село Черноглазовка;

село Родное;

село Довжик.

Жителей просят до начала работ самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Это необходимо сделать до 08:00 1 декабря.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено при участии сотрудников Харьковского филиала "Газмережи". Для этого потребителям необходимо впустить специалистов в свои дома.

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Также жителей предупреждают, что все сотрудники "Газмережи" должны иметь документы, подтверждающие их принадлежность к компании. Поэтому перед допуском в помещение можно попросить специалистов предъявить удостоверение.

Тариф на газ

Отметим, что стоимость природного газа для бытовых потребителей, пользующихся тарифным планом "Фиксированный" от компании "Нафтогаз Украины", составляет 7,96 грн за кубометр. Такая стоимость будет действовать до 30 апреля 2027 года. Кроме того, харьковчане платят за распределение газа. Для бытовых потребителей тариф составляет 0,516 грн за кубометр в месяц с НДС. Окончательная сумма в счете зависит от годового объема потребления, зафиксированного для домохозяйства.

Ранее мы писали, что в Харьковской области все теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции получили повреждения в результате российских атак. В частности, оккупанты наносили удары по объектам энергетики ракетами «Искандер». Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал эту зиму самой тяжелой из всех, которые приходилось переживать.

Также мы сообщали, что в пятницу, 27 ноября, в Харьковской области в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме после российских обстрелов.