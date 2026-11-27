Фахівець ремонтує мережу. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

У Золочівській громаді Харківської області тимчасово припинять газопостачання. Обмеження запровадять 1 грудня через виробничу необхідність. Без газу протягом дев'яти годин залишаться мешканці семи населених пунктів. Людям також потрібно підготувати оселі до відновлення подачі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

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Де не буде газу

У вівторок, 1 грудня, з 08:00 до 17:00 тимчасово призупинять розподіл газу до семи населених пунктів Золочівської громади. Обмеження стосуватимуться таких територій:

Золочів;

село Орішанка;

село Литвинове;

село Макариха;

село Чорноглазівка;

село Рідне;

село Довжик.

Мешканців просять до початку робіт самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Це необхідно зробити до 08:00 1 грудня.

Після завершення робіт газопостачання відновлюватимуть за участю працівників Харківської філії "Газмережі". Для цього споживачам потрібно допустити фахівців до своїх осель.

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Також мешканців попереджають, що всі працівники "Газмережі" повинні мати документи, які підтверджують їхню належність до компанії. Тому перед допуском до помешкання можна попросити фахівців пред'явити посвідчення.

Тариф на газ

Зазначимо, вартість природного газу для побутових споживачів, які користуються тарифним планом "Фіксований" від компанії "Нафтогаз України", становить 7,96 грн за кубометр. Така вартість діятиме до 30 квітня 2027 року. Крім того, харків'яни сплачують за розподіл газу. Для побутових споживачів тариф становить 0,516 грн за кубометр на місяць з ПДВ. Остаточна сума в платіжці залежить від річного обсягу споживання, зафіксованого для домогосподарства.

Раніше ми писали, що на Харківщині всі теплоелектроцентралі та теплоелектростанції зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Зокрема, окупанти завдавали ударів по об'єктах енергетики ракетами "Іскандер". Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цю зиму найважчою з тих, які доводилося переживати.

Також ми повідомляли, що у п'ятницю, 27 листопада, у Харківській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі після російських обстрілів.