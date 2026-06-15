Часть Салтовки в Харькове останется без газа: адреса

Специалисты проводят ремонт газовой сети. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал «Газсети»

В Салтовском районе Харькова 16 июня 2026 года временно приостановят подачу газа. Отключение связано с плановыми работами на газовых сетях. После завершения работ подачу газа постепенно возобновят. Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи".

Причина работ

В компании сообщили, что работы проводятся для обслуживания и проверки системы газоснабжения. Это необходимо для безопасной эксплуатации сетей и предотвращения аварийных ситуаций. После завершения работ подачу газа возобновят при условии доступа ко всем помещениям для проверки внутренних систем.

Дата отключения

Газоснабжение будет приостановлено 16 июня 2026 года. Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и соблюдать правила безопасности. Восстановление произойдет после завершения технических работ.

Адреса отключения

Без газа временно останутся дома по следующим адресам:

Читайте также:

ул. Бучмы: 28/64, 30-А, 30-Б, 30-В, 30-Г, 32, 32-А, 32-Б, 34-А, 34-Б, 34-В, 36, 36-А, 36-Б, 36-В, 38-А, 40-А, 40-Б, 42-А, 42-Б, 44, 44-А, 44-Б, 44-В, 44-Г, 46, 46-А, 46-Б, 46-В, 50, 50-Б, 52.

ул. Гарибальди: 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А, 11, 11-А.

просп. Тракторостроителей: 79, 79/42, 79/42-А, участки №1–9, 83, 83-Б, 83-В, 83-Г, 83-Д, 83-Е, 85, 85-А, 85-Б, 85-В, 85-Г, 85-Д, 87, 87-А, 87-Б, 89, 89-А, 89-Б, 93, 95, 95-А, 103, 103-А, 103-Г, 105, 105-В, 107, 107-А, 107-В, 107-Г, 124, 124-А, 124-Б, 126, 126-А, 126-Б, 128-А, 128-Б, 130, 130-А, 130-Б, 130-В, 134, 134-А, 134-Б, 138, 138-А, 138-Б, 140-А, 140-Б, 140-В, 142, 158, 158-А, 160, 160-А, 160-Б, 162, 162-А, 162-Б, 162-В, 162-Г, 162-Д, 162-Е.

ул. Владислава Зубенко: 29, 29-А, 29-Б, 29-В, 29-Г, 29-Д, 35-А.

ул. Валентиновская: 33, 33-А, 35/81, 38, 38-А, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58-А, 58-Б, 60, 62, 64.

ул. Гвардейцев-Широнинцев: 38, 38-Б, 38-В, 39-А, 40, 40-Б, 40-В, 40-Г, 40-Д, 42, 44, 44-Б, 44-В, 50, 50-А, 50-Б, 50-В, 52, 54, 54-А, 58, 60, 62. ул. Светлая: 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3, 3-А, 3-Б, 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 7-Б, 8, 8-А, 9-А, 10, 11-А, 13-А, 13-Б, 17, 19, 21, 23, 23-А, 23-Б, 25, 27, 27-А, 27-Б, 29, 39, 43, 45, 47, 49, 49-А, 49-Б.

ул. Нескоренных: 29, 29-А, 29-Б, 29-В, 31, 33, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 33-Д, 33-Е, 37, 37-А, 37-Б, 37-В, 37-Г, 37-Д, 45, 46, 47, 47-А, 47-Б, 47-Д, 48, 48-А, 48-Б, 48-Д, 48-Е, 49, 50, 52, 52-А, 52-Б, 54, 54-А, 56, 58, 60, 60-А, 60-Б.

Цены на газ

Для жителей Харькова с 1 июня тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся без изменений. Кабинет Министров продлил действие фиксированных цен, чтобы защитить потребителей от дополнительных финансовых расходов в начале лета.

Стоимость природного газа для большинства харьковчан, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", осталась на уровне мая — 7,96 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. Инициатива должна сделать пребывание пассажиров более спокойным и комфортным. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Первые тестирования могут начаться уже на одной из станций.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Харьковщины и наносить удары по гражданским объектам. Под прицелом оказываются также работники, восстанавливающие энергосистему региона. Такие атаки происходят во время их работы на местах повреждений. На этот раз удар пришелся по бригаде энергетиков.