Частина Салтівки у Харкові залишиться без газу: адреси

Фахівці проводять ремонт мережі. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

У Салтівському районі Харкова 16 червня 2026 року тимчасово припинять подачу газу. Відключення пов’язане з плановими роботами на газових мережах. Після завершення робіт газ поступово відновлять. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Причина робіт

У компанії повідомили, що роботи проводять для обслуговування та перевірки системи газопостачання. Це необхідно для безпечної експлуатації мереж і запобігання аварійним ситуаціям. Після завершення робіт подачу газу відновлять за умови доступу до всіх помешкань для перевірки внутрішніх систем.

Дата відключення

Газопостачання буде припинено 16 червня 2026 року. Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами та дотримуватися правил безпеки. Відновлення відбудеться після завершення технічних робіт.

Адреси відключення

Без газу тимчасово залишаться будинки за такими адресами:

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вул. Бучми: 28/64, 30-А, 30-Б, 30-В, 30-Г, 32, 32-А, 32-Б, 34-А, 34-Б, 34-В, 36, 36-А, 36-Б, 36-В, 38-А, 40-А, 40-Б, 42-А, 42-Б, 44, 44-А, 44-Б, 44-В, 44-Г, 46, 46-А, 46-Б, 46-В, 50, 50-Б, 52.

вул. Гарібальді: 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А, 11, 11-А.

просп. Тракторобудівників: 79, 79/42, 79/42-А, ділянки №1–9, 83, 83-Б, 83-В, 83-Г, 83-Д, 83-Є, 85, 85-А, 85-Б, 85-В, 85-Г, 85-Д, 87, 87-А, 87-Б, 89, 89-А, 89-Б, 93, 95, 95-А, 103, 103-А, 103-Г, 105, 105-В, 107, 107-А, 107-В, 107-Г, 124, 124-А, 124-Б, 126, 126-А, 126-Б, 128-А, 128-Б, 130, 130-А, 130-Б, 130-В, 134, 134-А, 134-Б, 138, 138-А, 138-Б, 140-А, 140-Б, 140-В, 142, 158, 158-А, 160, 160-А, 160-Б, 162, 162-А, 162-Б, 162-В, 162-Г, 162-Д, 162-Є.

вул. Владислава Зубенка: 29, 29-А, 29-Б, 29-В, 29-Г, 29-Д, 35-А.

вул. Валентинівська: 33, 33-А, 35/81, 38, 38-А, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58-А, 58-Б, 60, 62, 64.

вул. Гвардійців-Широнінців: 38, 38-Б, 38-В, 39-А, 40, 40-Б, 40-В, 40-Г, 40-Д, 42, 44, 44-Б, 44-В, 50, 50-А, 50-Б, 50-В, 52, 54, 54-А, 58, 60, 62. вул. Світла: 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3, 3-А, 3-Б, 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 7-Б, 8, 8-А, 9-А, 10, 11-А, 13-А, 13-Б, 17, 19, 21, 23, 23-А, 23-Б, 25, 27, 27-А, 27-Б, 29, 39, 43, 45, 47, 49, 49-А, 49-Б.

вул. Нескорених: 29, 29-А, 29-Б, 29-В, 31, 33, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 33-Д, 33-Е, 37, 37-А, 37-Б, 37-В, 37-Г, 37-Д, 45, 46, 47, 47-А, 47-Б, 47-Д, 48, 48-А, 48-Б, 48-Д, 48-Е, 49, 50, 52, 52-А, 52-Б, 54, 54-А, 56, 58, 60, 60-А, 60-Б.

Ціни на газ

Для мешканців Харкова з 1 червня тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться без змін. Кабінет Міністрів продовжив чинність фіксованих цін, щоб захистити споживачів від додаткових фінансових витрат на початку літа.

Вартість природного газу для більшості харків’ян, що обслуговуються компанією "Нафтогаз", залишилась на рівні травня — 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. Ініціатива має зробити перебування пасажирів більш спокійним і комфортним. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Перші тестування можуть почати вже на одній зі станцій.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру Харківщини та завдавати ударів по цивільних об’єктах. Під прицілом опиняються також працівники, які відновлюють енергосистему регіону. Такі атаки відбуваються під час їхньої роботи на місцях пошкоджень. Цього разу удар припав по бригаді енергетиків.