Изменения в расписании троллейбусов № 24, 56 и 57 в Харькове 18 сентября

Троллейбус на дороге. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове 18 сентября часть троллейбусов будет временно курсировать по измененным маршрутам. Ограничения будут введены в связи с ремонтом контактной сети, а на одном из участков будет курсировать автобус. В то же время в городе ограничат движение транспорта ещё на двух улицах из-за ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Изменения маршрутов

Движение троллейбусов по проспекту Юбилейному и улице Александра Подольского, от проспекта Льва Ландау до разворотного круга "Ст. м. "Академика Барабашова"", будет приостановлено с 10:00 до 14:00. В это время специалисты будут ремонтировать контактную сеть.

Троллейбус №24 будет курсировать от разворотного круга "602 микрорайон" по проспекту Юбилейному, проспекту Льва Ландау до разворотного круга "Ст. м. "Турбоатом"".

Троллейбус № 56 будет следовать от разворотного круга "Восточная Салтовка" через улицы Валентиновскую, Гвардейцев-Широнинцев, проспект Юбилейный, проспект Льва Ландау и проспект Героев Харькова до разворотного круга "Ст. м. «Турбоатом"".

Маршрут №57 будет изменен от разворотной площадки "Парк «Встреча"". Троллейбус будет следовать по улице Харьковских дивизий, проспекту Героев Харькова, улице Олега Громадского до разворотного круга "Ст. м. "Защитников Украины"".

На время ремонта также запустят временный автобус №24. Он будет курсировать от станции метро "Академика Барабашова" через улицу Александра Подольского и проспект Юбилейный до 602-го микрорайона.

Ограничения на дорогах

Отдельные ограничения 18 сентября будут действовать и для автомобильного транспорта. С 08:00 до 17:00 движение будет затруднено на улице Деповской — от дома № 6 до дома № 18 — и возле дома № 6 на улице Южнопроектной. Причина — текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части. Транспорт будут пропускать по полосе, которая останется свободной от ремонтных работ.

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Проезд в Харькове

Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова пока не планируют отменять. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на её финансирование. Отдельно обращаться к государству за деньгами на эту программу Харьков не планирует.

В то же время городские власти пересматривают бюджетные расходы и ищут возможности для их оптимизации. Это должно помочь городу и в дальнейшем сохранять бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить поездки по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.