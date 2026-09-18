Зміни руху тролейбусів №24, 56 та 57 у Харкові 18 вересня

Тролейбус на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 18 вересня частина тролейбусів тимчасово курсуватиме за зміненими маршрутами. Обмеження діятимуть через ремонт контактної мережі, а на одній із ділянок працюватиме автобус. Водночас у місті обмежать рух транспорту ще на двох вулицях через ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Зміни маршрутів

Рух тролейбусів на проспекті Ювілейному та вулиці Олександра Подольського, від проспекту Льва Ландау до розворотного кола "Ст. м. "Академіка Барабашова"", буде припинений з 10:00 до 14:00. У цей час фахівці ремонтуватимуть контактну мережу.

Тролейбус №24 курсуватиме від розворотного кола "602 мікрорайон" проспектом Ювілейним, проспектом Льва Ландау до розворотного кола "Ст. м. "Турбоатом"".

Тролейбус №56 їхатиме від розворотного кола "Східна Салтівка" через вулиці Валентинівську, Гвардійців-Широнінців, проспект Ювілейний, проспект Льва Ландау та проспект Героїв Харкова до розворотного кола "Ст. м. "Турбоатом"".

Маршрут №57 змінять від розворотного кола "Парк "Зустріч"". Тролейбус прямуватиме вулицею Харківських Дивізій, проспектом Героїв Харкова, вулицею Олега Громадського до розворотного кола "Ст. м. "Захисників України"".

На час ремонту також запустять тимчасовий автобус №24. Він курсуватиме від станції метро "Академіка Барабашова" через вулицю Олександра Подольського та проспект Ювілейний до 602-го мікрорайону.

Обмеження на дорогах

Окремі обмеження 18 вересня діятимуть і для автомобільного транспорту. З 08:00 до 17:00 рух буде ускладнений на вулиці Деповській — від будинку №6 до будинку №18 — та біля будинку №6 на вулиці Південнопроектній. Причина — поточний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Транспорт пропускатимуть смугою, яка залишатиметься вільною від ремонтних робіт.

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Проїзд у Харкові

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова поки не планують скасовувати. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування. Окремо звертатися до держави по гроші на цю програму Харків не планує.

Водночас міська влада переглядає бюджетні витрати та шукає можливості для їхньої оптимізації. Це має допомогти місту й надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.