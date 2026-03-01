Видео
Україна
Счета за коммуналку в Харькове в марте — сколько придется заплатить

Счета за коммуналку в Харькове в марте — сколько придется заплатить

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 06:57
Тарифы на март — останется ли проезд в Харькове бесплатным
Квитанция за коммунальные. Фото: Новини.LIVE

В марте харьковчане получат коммунальные счета без изменений. Действующие тарифы сохраняются, и в администрации города пока не планируют их корректировать.

Детальнее о том, сколько придется платить харьковчанам за коммунальные услуги в марте читайте на Новини.LIVE.

Электроэнергия: что с тарифами

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Харькове остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Этот тариф не изменится как минимум до 30 апреля 2026 года.

Для владельцев двухтарифных счетчиков действует льготная ночная ставка — 2,16 грн за кВт·ч с 23:00 до 07:00. Дополнительные условия предусмотрены для домов с электрическим отоплением: зимой (с 1 октября по 30 апреля) первые 2000 кВт·ч оплачиваются по сниженной цене — 2,64 грн за кВт·ч.

Газоснабжение

В феврале кубометр природного газа для населения будет стоить 7,96 грн. Тариф на транспортировку для бытовых потребителей и бюджетных учреждений также останется без изменений — 16 390 грн за 1000 кубометров.

Вода и канализация

Платежки за воду в феврале практически не отличаются от январских. По данным коммунального предприятия "Харьковводоканал", тариф на централизованное водоснабжение составляет 16,032 грн за кубометр с НДС, а водоотведение — 8,484 грн за кубометр с НДС.

Хотя ранее рассматривалась возможность повышения, от этой идеи пока отказались. В предприятии поясняют, что фактическая себестоимость услуг выше действующих тарифов, однако мэрия учитывает финансовые трудности горожан из-за продолжающегося конфликта и старается удерживать цены на прежнем уровне.

Проезд в транспорте

Общественный транспорт в Харькове — метро, трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы — остается бесплатным для пассажиров с мая 2022 года. Власти города планируют сохранить эту практику и в 2026 году, чтобы обеспечить удобство и доступность передвижения для жителей.

Таким образом, в феврале харьковчане не столкнутся с новыми суммами в платежках. Власти уверяют, что вопрос повышения тарифов на данный момент не стоит на повестке дня.

Планируется ли повышение тарифов

В тексте меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом предусмотрено, что в Украине могут вырасти тарифы на электричество, газ, отопление и горячую воду. Однако на март в Украине продолжит действовать мораторий на повышение тарифов.

Также некоторые украинцы могут получить льготы на коммунальные услуги. С полным список можно ознакомиться на Новини.LIVE.

тарифы цены на газ Харьков водоснабжение война в Украине проезд
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
