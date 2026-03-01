Відео
Головна Харків Тарифи на комунальні — скільки платитимуть харків’яни у березні

Тарифи на комунальні — скільки платитимуть харків’яни у березні

Дата публікації: 1 березня 2026 06:57
Скільки платитимуть за газ і світло харків’яни в березні
Платіжка за комунальні. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року мешканці Харкова продовжать сплачувати за житлово-комунальні послуги за чинними тарифами. Міська влада наразі не розглядає питання їх перегляду, зважаючи на складну соціально-економічну ситуацію.

Детальніше про те, скільки доведеться платити харків’янам за комунальні послуги у березні читайте на Новини.LIVE.

Електроенергія — що з тарифами

Вартість електроенергії для побутових споживачів у Харкові зберігається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Цей тариф не змінюватиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Для споживачів із двозонними лічильниками передбачена пільгова нічна ставка — 2,16 грн за кВт·год у період із 23:00 до 07:00. Окремі умови діють і для домогосподарств з електричним опаленням: у зимові місяці (з 1 жовтня по 30 квітня) перші 2000 кВт·год оплачуються за зниженою ціною — 2,64 грн за кВт·год.

Газопостачання

У березні кубометр природного газу для населення коштуватиме 7,96 грн. Вартість транспортування для побутових споживачів і бюджетних установ також не зміниться — 16 390 гривень за 1000 кубометрів.

Вода і каналізація

Платіжки за водопостачання у березні практично не відрізнятимуться від лютневих. За даними комунального підприємства "Харківводоканал", тариф на централізоване водопостачання становить 16,032 грн за кубометр (з ПДВ), а водовідведення — 8,484 грн за кубометр (з ПДВ).

Попри те що раніше розглядалася можливість підвищення, від цієї ідеї наразі відмовилися. У підприємстві зазначають, що фактична собівартість послуг вища за встановлені розцінки, однак міська влада враховує фінансові труднощі містян, спричинені війною, та намагається утримувати тарифи без змін.

Проїзд у транспорті

Громадський транспорт у Харкові — метро, трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси — залишається безкоштовним для пасажирів із травня 2022 року. Місто планує зберегти цю практику і в 2026 році, щоб підтримати жителів та забезпечити доступність перевезень.

Отже, у березні харків’яни не зіткнуться з новими сумами у платіжках. Влада запевняє, що питання підвищення тарифів наразі не стоїть на порядку денному.

Чи планується підвищення тарифів

У тексті меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом передбачено, що в Україні можуть зрости тарифи на електрику, газ, опалення та гарячу воду. Проте станом на березень в Україні продовжить діяти мораторій на підвищення тарифів.

Також дехто з українців може отримати пільги на комунальні послуги. З повним переліком можна ознайомитись на Новини.LIVE.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
