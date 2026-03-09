В Харькове снова возросло число погибших после атаки РФ

Спасатели работают на месте удара РФ по Харькову. Фото: ГСЧС Харьковщины

Сегодня, 9 марта, в Харькове завершили поисково-спасательные работы. В результате удара России по Харькову в ночь на 7 марта погибло по меньшей мере 11 человек.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Место удара РФ в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Харькове завершили поисково-спасательные работы — детали

Сегодня, 9 марта, на месте российского удара, который произошел в ночь на 7 марта, завершены аварийно-спасательные работы. Они продолжались более двух суток.

Спасатели метр за метром разбирали тяжелые бетонные конструкции. Всего было вывезено более 2400 кубометров стройматериалов. Это был целенаправленный удар. Среди ночи, когда десятки семей — жителей этой пятиэтажки — спали.

Поисково-спасательные работы в Харькове после атаки 7 марта. Фото: ГСЧС Харьковской области

По информации Терехова, найденные под обломками тела и фрагменты тел свидетельствуют, что погибших на данную минуту 11 человек.

Мэр Харькова отметил, что точнее можно будет сказать после проведения экспертиз.

Скриншот сообщения мэра Харькова/Telegram

Напомним, что в ночь на 7 марта российские войска баллистическими ракетами атаковали Харьков. Оккупанты попали в жилые дома, в результате чего погибли люди.

Впоследствии стало известно, что в Харькове в результате атаки РФ 7 марта погибли дети. Во время поисково-спасательной операции в Киевском районе города деблокировали тело мальчика и 13-летней девочки.

Также сообщалось, что в Харькове разрушенная многоэтажка в результате российского обстрела в ночь на 7 марта не подлежит восстановлению. Новини.LIVE показали фото разрушений и последствий вражеского обстрела.