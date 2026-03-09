У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи після удару РФ

Рятувальники працюють на місці удару РФ по Харкову. Фото: ДСНС Харківщини

У понеділок, 9 березня, у Харкові, в будинку, куди в суботу влучила російська ракета, завершено пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Місце удару РФ у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи — деталі

Сьогодні, 9 березня, на місці російського удару, який стався у ніч на 7 березня, завершено аварійно-рятувальні роботи. Вони тривали понад дві доби.

Рятувальники метр за метром розбирали важкі бетонні конструкції. Всього було вивезено понад 2400 кубометрів будматеріалів. Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин — жителів цієї пʼятиповерхівки — спали.

Пошуково-рятувальні роботи у Харкові після атаки 7 березня. Фото: ДСНС Харківщини

За інформацією Терехова, знайдені під уламками тіла та фрагменти тіл свідчать про те, що загиблих на дану хвилину 11 людей.

Мер Харкова зазначив, що точніше можна буде сказати після проведення експертиз.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 березня російські війська балістичними ракетами атакували Харків. Окупанти влучили у житлові будинки, внаслідок чого загинули люди.

Згодом стало відомо, що у Харкові внаслідок атаки РФ 7 березня загинули діти. Під час пошуково-рятувальної операції в Київському районі міста деблокували тіло хлопчика та 13-річної дівчинки.

Також повідомлялося, що у Харкові зруйнована багатоповерхівка внаслідок російського обстрілу у ніч проти 7 березня не підлягає відновленню. Новини.LIVE показали фото руйнувань та наслідків ворожого обстрілу.