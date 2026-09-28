Обстрел Харькова: 35 пострадавших, в том числе семеро детей

Спасатели расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Ночью Харьков подвергся очередной атаке, в результате которой были повреждены жилые дома в двух районах города. После обстрела на месте разрушенного многоэтажного дома работают спасатели, коммунальщики и волонтеры. Число пострадавших возросло до 35, среди них семеро детей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания, пообщались с жильцами дома и засняли последствия атаки РФ.

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Первые минуты

Настя живет в одном из поврежденных домов. Говорит, что во время удара не слышала привычных громких звуков, а только один хлопок. После этого вместе с близкими начала звонить родным, которые не отвечали, и прежде всего выводить детей из дома.

"Сначала было непонятно. Смешанные ощущения, когда ты вообще не понимаешь, что происходит и что тебе делать в этот момент. Но сейчас начинают отпускать и уже начинают понемногу приходить в себя", — рассказала Настя.

Анастасия о первых минутах. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Спасение детей

Дарина находилась на четвёртом этаже в разрушенном подъезде. Она спала, когда проснулась от того, что на неё полетели осколки стекла и песок. Дети рядом испугались и начали кричать, что случился пожар. После удара бывший муж Дарины начал выносить детей, а затем помог выбраться ей. Уже на улице они увидели спасателей и другие службы.

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"Сейчас уже страх. А так, для меня главное, чтобы дети были целы, а всё остальное можно пережить", — сказала Дарина.

Дарина о спасении детей. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Спасатели на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Прятались в коридоре

Таня живёт недалеко от дома, в который попал удар. По её словам, взрыв был настолько сильным, что затряслись окна, а сам дом начал качаться. После этого люди остались в коридоре, поскольку, как она объясняет, у них не было возможности быстро добраться до укрытия.

"Никуда мы не уходим, потому что нам некуда бежать. Нам некуда бежать. Вот и всё. Такая ситуация", — рассказала Таня.

Татьяна о моменте взрыва. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Выбитое стекло в машине. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Что известно об атаке

Ночью российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Еще один удар БПЛА «Бандероль» пришелся на многоквартирный дом в Салтовском районе.

Спасатели возле дома. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Число пострадавших возросло до 35. Среди них семеро детей. Часть людей госпитализировали, также медики фиксировали острую стрессовую реакцию.

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

БПЛА "Бандероль" попал в многоэтажку на уровне второго-третьего этажей. В результате удара обрушились перекрытия. Всего повреждено 17 многоквартирных домов и выбито более тысячи окон.

Жильцы дома. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Спасатели вывели из поврежденного подъезда 32 человека. По предварительным данным, под завалами людей нет. В частном секторе Киевского района повреждены еще 12 домов — там выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

Спасатели разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

На месте работают спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Они разбирают поврежденные конструкции и устраняют последствия ударов.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что 24 сентября российские войска атаковали агропредприятие в Старой Гнилице Чугуевского района. Погибли шесть работников, ещё 12 человек получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили малогабаритную крылатую ракету "Бандероль".