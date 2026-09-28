Обстріл Харкова: 35 постраждалих, серед них семеро дітей

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Уночі Харків пережив чергову атаку, яка пошкодила житлові будинки у двох районах міста. Після обстрілу на місці зруйнованої багатоповерхівки працюють рятувальники, комунальники та волонтери. Кількість постраждалих зросла до 35, серед них семеро дітей.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання, поспілкувалися з мешканцями будинку та зафільмували наслідки атаки РФ.

Реклама

Перші хвилини

Настя живе в одному з пошкоджених будинків. Каже, що під час удару не чула звичних гучних звуків, а лише один хлопок. Після цього разом із близькими почала телефонувати рідним, які не відповідали, та перш за все виводити дітей із будинку.

"Спочатку було не зрозуміло. Змішані відчуття, коли ти не розумієш взагалі, що відбувається і що тобі робити в цей момент. Але зараз починають відпускати і починають вже потрухувати", — розповіла Настя.

Анастасія про перші хвилини. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Порятунок дітей

Дарина перебувала на четвертому поверсі у зруйнованому під'їзді. Вона спала, коли прокинулася від того, що на неї полетіли скло та пісок. Діти поруч злякалися та почали кричати, що сталася пожежа. Після удару колишній чоловік Дарини почав виносити дітей, а потім допоміг вибратися їй. Уже на вулиці вони побачили рятувальні та інші служби.

Читайте також:

"Зараз вже страх. А так, в мене головне, щоб діти були цілі, а все інше можна пережити", — сказала Дарина.

Дарина про порятунок дітей. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Ховалися в коридорі

Таня живе неподалік від будинку, куди влучив удар. За її словами, вибух був настільки сильним, що затряслися вікна, а сам будинок почало хитати. Після цього люди залишилися в коридорі, оскільки, як вона пояснює, не мали можливості швидко дістатися укриття.

"Нікуди ми не йдемо, тому що нам нікуди бігати. Нам нікуди бігати. Ось і все. Така ситуація", — розповіла Таня.

Тетяна про момент удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Вибите скло в авто. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Що відомо про атаку

Уночі російські війська завдали по Харкову трьох ударів. Дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Ще один удар БпЛА "Бандероль" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі.

Рятувальники біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Кількість постраждалих зросла до 35. Серед них семеро дітей. Частину людей госпіталізували, також медики фіксували гостру реакцію на стрес.

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

БпЛА "Бандероль" влучив у багатоповерхівку на рівні другого-третього поверхів. Через удар зруйновані перекриття. Загалом пошкоджено 17 багатоквартирних будинків та вибито понад тисячу вікон.

Мешканці будинку. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Рятувальники вивели з пошкодженого під'їзду 32 людей. За попередніми даними, під завалами людей немає. У приватному секторі Київського району пошкоджено ще 12 будинків — там вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

На місці працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Вони розбирають пошкоджені конструкції та усувають наслідки ударів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що 24 вересня російські війська атакували агропідприємство у Старій Гнилиці Чугуївського району. Загинули шестеро працівників, ще 12 людей дістали поранення. За даними прокуратури, росіяни застосували малогабаритну крилату ракету "Бандероль".