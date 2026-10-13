В Харькове освободили двух пострадавших после удара со стороны РФ

Спасатели расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

В Холодногорском районе Харькова увеличилось число погибших в результате российского нападения. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тела третьего и четвертого человека, погибших в результате попадания ракеты "Бандероль". Под обломками еще могут находиться жильцы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова с места попадания.

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Извлечение тел

Российская ракета типа "Бандероль" попала в четырёхэтажный жилой дом в Холодногорском районе Харькова. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырёх погибших, в том числе двух мужчин и одной женщины.

Тело одной из жертв. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Спасатели несут погибшего человека. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Сколько людей пострадали

В результате российского удара ранения получили десять человек. Пятеро из них до сих пор находятся в больнице: двое — в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней тяжести. Также во время спасательной операции пострадал сотрудник ГСЧС. По словам главы ОГА, его состояние тяжелое, но стабильное.

Люди на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Под завалами могут находиться люди

Спасатели продолжают расчищать завалы, поскольку там могут оставаться ещё один или два человека. В то же время точное количество пропавших пока неизвестно.

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"Предварительно под завалами может находиться мужчина или женщина. Однако это очень предварительная информация, и она неточна", — отметил Олег Синегубов.

Олег Синегубов о последствиях. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Поисково-спасательная операция затруднена угрозой обрушения конструкций и пожаром. Из-за частичного разрушения здания пострадал один из спасателей.

"Спасатели работали всю ночь, я думаю, что ещё несколько часов они будут искать людей под завалами", — рассказал глава ОВА.

Спасатели на месте удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Чем атаковали

По предварительным данным, в течение суток российские войска нанесли по Харькову не менее десяти ударов. Прямые попадания в жилые дома зафиксировали в двух районах города, а последствия части атак еще уточняют.

"Мы насчитали 10. Все это было, соответственно, "Бандероли". Некоторые попадания еще идентифицируем. Было, как минимум, 2 района, несколько прямых попаданий в жилые дома", — сообщил Олег Синегубов.

Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска нанесли удары по Изюму в Харьковской области. В результате обстрелов в городе возникло несколько пожаров по разным адресам. Огонь охватил два жилых дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также загорелись торговые павильоны на территории местного рынка. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Также Новини.LIVE писали, что вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова раздалась серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадания. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.