В Харькове освободили двух пострадавших после удара со стороны РФ

Число жертв атаки РФ на Харьков возросло: нашли ещё одно тело
В Холодногорском районе Харькова увеличилось число погибших в результате российского нападения. Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тела третьего и четвертого человека, погибших в результате попадания ракеты "Бандероль". Под обломками еще могут находиться жильцы. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Шоферова с места попадания.
Извлечение тел
Российская ракета типа "Бандероль" попала в четырёхэтажный жилой дом в Холодногорском районе Харькова. Спасатели извлекли из-под завалов тела четырёх погибших, в том числе двух мужчин и одной женщины.
Сколько людей пострадали
В результате российского удара ранения получили десять человек. Пятеро из них до сих пор находятся в больнице: двое — в тяжелом состоянии, еще трое получили травмы средней тяжести. Также во время спасательной операции пострадал сотрудник ГСЧС. По словам главы ОГА, его состояние тяжелое, но стабильное.
Под завалами могут находиться люди
Спасатели продолжают расчищать завалы, поскольку там могут оставаться ещё один или два человека. В то же время точное количество пропавших пока неизвестно.
"Предварительно под завалами может находиться мужчина или женщина. Однако это очень предварительная информация, и она неточна", — отметил Олег Синегубов.
Поисково-спасательная операция затруднена угрозой обрушения конструкций и пожаром. Из-за частичного разрушения здания пострадал один из спасателей.
"Спасатели работали всю ночь, я думаю, что ещё несколько часов они будут искать людей под завалами", — рассказал глава ОВА.
Чем атаковали
По предварительным данным, в течение суток российские войска нанесли по Харькову не менее десяти ударов. Прямые попадания в жилые дома зафиксировали в двух районах города, а последствия части атак еще уточняют.
"Мы насчитали 10. Все это было, соответственно, "Бандероли". Некоторые попадания еще идентифицируем. Было, как минимум, 2 района, несколько прямых попаданий в жилые дома", — сообщил Олег Синегубов.
Как сообщали Новини.LIVE, российские войска нанесли удары по Изюму в Харьковской области. В результате обстрелов в городе возникло несколько пожаров по разным адресам. Огонь охватил два жилых дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также загорелись торговые павильоны на территории местного рынка. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Также Новини.LIVE писали, что вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова раздалась серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадания. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.