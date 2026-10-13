У Харкові деблокували двох жертв після удару РФ

Кількість жертв атаки РФ на Харків зросла: дістали ще одне тіло
У Холодногірському районі Харкова зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіла третьої та четвертої людини, які загинули після влучання ракетою "Бандероль". Під уламками ще можуть бути мешканці. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова з місця влучання.
Деблокування тіл
Російська ракета типу "Бандероль" влучила в чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. Рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих, зокрема двох чоловіків і жінки.
Скільки людей постраждали
Унаслідок російського удару поранення отримали десятеро людей. П’ятеро з них досі перебувають у лікарні: двоє — у тяжкому стані, ще троє мають травми середньої тяжкості. Також під час рятувальної операції постраждав співробітник ДСНС. За словами очільника ОВА, його стан тяжкий, але стабільний.
Під завалами можуть бути люди
Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки там можуть залишатися ще одна або дві людини. Водночас точна кількість зниклих поки невідома.
"Попередньо може бути під завалами чоловік чи жінка. Однак це дуже попередня інформація і вона неточна", — зазначив Олег Синєгубов.
Пошуково-рятувальна операція ускладнена загрозою обвалу конструкцій і пожежею. Через часткове руйнування будинку постраждав один із рятувальників.
"Рятувальники працювали всю ніч, я думаю, що кілька годин ще вони будуть шукати під завалами людей", — розповів очільник ОВА.
Чим атакували
За попередніми даними, протягом доби російські війська завдали по Харкову щонайменше десяти ударів. Прямі влучання в житлові будинки зафіксували у двох районах міста, а наслідки частини атак ще уточнюють.
"Ми нарахували 10. Все це було відповідно "Бандеролі". Деякі влучання ще ідентифікуємо. Було, як мінімум, 2 райони, кілька влучань прямі у житлові будинки", — повідомив Олег Синєгубов.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська завдали ударів по Ізюму на Харківщині. Унаслідок обстрілів у місті виникло кілька пожеж за різними адресами. Вогонь охопив два житлові будинки, господарські споруди та гаражі. Також загорілися торговельні павільйони на території місцевого ринку. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Також Новини.LIVE писали, що ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.