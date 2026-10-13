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Головна Харків Кількість жертв атаки РФ на Харків зросла: дістали ще одне тіло

Кількість жертв атаки РФ на Харків зросла: дістали ще одне тіло

Ua ru
13 жовтня 2026 11:49
Репортаж
У Харкові деблокували двох жертв після удару РФ
Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

У Холодногірському районі Харкова зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку тіла третьої та четвертої людини, які загинули після влучання ракетою "Бандероль". Під уламками ще можуть бути мешканці. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова з місця влучання.

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Деблокування тіл

Російська ракета типу "Бандероль" влучила в чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. Рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих, зокрема двох чоловіків і жінки.

Удар по Харкову
Тіло однієї з жертв. Фото: Новости.LIVE/Анна Шоферова
Удар по Харкову
Рятувальники несуть загиблу людину. Фото: Новости.LIVE/Анна Шоферова

Скільки людей постраждали

Унаслідок російського удару поранення отримали десятеро людей. П’ятеро з них досі перебувають у лікарні: двоє — у тяжкому стані, ще троє мають травми середньої тяжкості. Також під час рятувальної операції постраждав співробітник ДСНС. За словами очільника ОВА, його стан тяжкий, але стабільний.

Влучання в будинок у Харкові
Люди на місці удару. Фото: Новости.LIVE/Анна Шоферова

Під завалами можуть бути люди

Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки там можуть залишатися ще одна або дві людини. Водночас точна кількість зниклих поки невідома.

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"Попередньо може бути під завалами чоловік чи жінка. Однак це дуже попередня інформація і вона неточна", — зазначив Олег Синєгубов.

Влучання в будинок у Харкові
Олег Синєгубов про наслідки. Фото: Новости.LIVE/Анна Шоферова

Пошуково-рятувальна операція ускладнена загрозою обвалу конструкцій і пожежею. Через часткове руйнування будинку постраждав один із рятувальників.

"Рятувальники працювали всю ніч, я думаю, що кілька годин ще вони будуть шукати під завалами людей", — розповів очільник ОВА.

Удар по Харкову
Рятувальники на місці удару. Фото: Новости.LIVE/Анна Шоферова

Чим атакували

За попередніми даними, протягом доби російські війська завдали по Харкову щонайменше десяти ударів. Прямі влучання в житлові будинки зафіксували у двох районах міста, а наслідки частини атак ще уточнюють.

"Ми нарахували 10. Все це було відповідно "Бандеролі". Деякі влучання ще ідентифікуємо. Було, як мінімум, 2 райони, кілька влучань прямі у житлові будинки", — повідомив Олег Синєгубов.

Влучання в будинок у Харкові
Психолог біля мешканців. Фото: Новости.LIVE/Анна Шоферова

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська завдали ударів по Ізюму на Харківщині. Унаслідок обстрілів у місті виникло кілька пожеж за різними адресами. Вогонь охопив два житлові будинки, господарські споруди та гаражі. Також загорілися торговельні павільйони на території місцевого ринку. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.

Харків обстріли Новини Харкова загиблі постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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