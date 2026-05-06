Главная Харьков Чрезвычайная опасность на Харьковщине: погода на завтра

Чрезвычайная опасность на Харьковщине: погода на завтра

Дата публикации 6 мая 2026 18:15
Люди гуляют в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Харьковская область оказалась в плену летнего тепла. Вместе с существенным повышением температуры в регионе объявлен самый высокий уровень угрозы возникновения пожаров. Синоптики призывают быть бдительными, ведь сухая погода и ветер способствуют мгновенному распространению огня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 7 мая

Завтра жителей Харьковщины ждет очень теплый день. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

  • По области: температура ночью +8...+13°, днем воздух прогреется до +24...+29°.
  • В Харькове: ночью ожидается +11...+13°, а днем столбики термометров поднимутся до +27...+29°.

Пожарная опасность в регионе

Согласно данным Харьковского РЦГМ, на 7 мая на большей части территории области объявлена чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Самый высокий уровень угрозы зафиксирован в Харькове, Золочеве, Великом Бурлуке, Берестине, Лозовой и Изюме. Высокий уровень опасности (4 класс) сохраняется в Богодухове, Коломаке и Слобожанском.

Сухая погода создает условия для быстрого возгорания экосистем, поэтому спасатели просят граждан воздержаться от разведения огня на природе.

Прогноз пожарной опасности на 29 апреля. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Прогноз на 8-11 мая

Жаркая погода продержится до середины недели, после чего в регионе ожидаются осадки:

  • 8 мая: Переменная облачность, без осадков. Ночью +9...+14°, днем — от +22° до +27°.
  • 9-10 мая: Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха начнет постепенно снижаться: 9 мая до +20...+25°, а 10 мая — до +18...+23°.
  • 11 мая: Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем будет колебаться в пределах +18...+23°.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики объявляли II уровень опасности из-за сильных заморозков в воздухе. Температура в регионе минувшей ночью падала до -3°, что представляет серьезную угрозу для будущего урожая.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
