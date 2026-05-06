Надзвичайна небезпека на Харківщині: погода на завтра

Люди гуляють у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Харківська область опинилася в полоні літнього тепла. Разом із суттєвим підвищенням температури в регіоні оголошено найвищий рівень загрози виникнення пожеж. Синоптики закликають бути пильними, адже суха погода та вітер сприяють миттєвому розповсюдженню вогню.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 7 травня

Завтра на жителів Харківщини чекає дуже теплий день. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

По області: температура вночі +8…+13°, вдень повітря прогріється до +24…+29°.

У Харкові: вночі очікується +11…+13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+29°.

Пожежна небезпека в регіоні

Згідно з даними Харківського РЦГМ, на 7 травня на переважній частині території області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас). Найвищий рівень загрози зафіксовано у Харкові, Золочеві, Великому Бурлуці, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Високий рівень небезпеки (4 клас) зберігається у Богодухові, Коломаку та Слобожанському.

Суха погода створює умови для швидкого займання екосистем, тому рятувальники просять громадян утриматися від розведення вогню на природі.

Прогноз на 8–11 травня

Спекотна погода протримається до середини тижня, після чого в регіоні очікуються опади:

8 травня: Мінлива хмарність, без опадів. Вночі +9…+14°, вдень — від +22° до +27°.

9–10 травня: Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Температура повітря почне поступово знижуватися: 9 травня до +20…+25°, а 10 травня — до +18…+23°.

11 травня: Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вдень коливатиметься в межах +18…+23°.

