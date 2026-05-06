Головна Харків Надзвичайна небезпека на Харківщині: погода на завтра

Надзвичайна небезпека на Харківщині: погода на завтра

Дата публікації: 6 травня 2026 18:15
Надзвичайна небезпека на Харківщині: погода на завтра
Люди гуляють у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Харківська область опинилася в полоні літнього тепла. Разом із суттєвим підвищенням температури в регіоні оголошено найвищий рівень загрози виникнення пожеж. Синоптики закликають бути пильними, адже суха погода та вітер сприяють миттєвому розповсюдженню вогню.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 7 травня

Завтра на жителів Харківщини чекає дуже теплий день. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

  • По області: температура вночі +8…+13°, вдень повітря прогріється до +24…+29°.
  • У Харкові: вночі очікується +11…+13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+29°.

Пожежна небезпека в регіоні

Згідно з даними Харківського РЦГМ, на 7 травня на переважній частині території області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас). Найвищий рівень загрози зафіксовано у Харкові, Золочеві, Великому Бурлуці, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Високий рівень небезпеки (4 клас) зберігається у Богодухові, Коломаку та Слобожанському.

Суха погода створює умови для швидкого займання екосистем, тому рятувальники просять громадян утриматися від розведення вогню на природі.

Прогноз пожежної небезпеки на 29 квітня. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на 8–11 травня

Спекотна погода протримається до середини тижня, після чого в регіоні очікуються опади:

  • 8 травня: Мінлива хмарність, без опадів. Вночі +9…+14°, вдень — від +22° до +27°.
  • 9–10 травня: Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Температура повітря почне поступово знижуватися: 9 травня до +20…+25°, а 10 травня — до +18…+23°.
  • 11 травня: Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вдень коливатиметься в межах +18…+23°.

Як повідомляли Новини.LIVEсиноптики оголошували II рівень небезпечності через сильні заморозки у повітрі. Температура в регіоні минулої ночі падала до -3°, що становить серйозну загрозу для майбутнього врожаю. 

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили будинки.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
