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Главная Харьков Давление россиян на фронте: реальная угроза для Харьковщины

Давление россиян на фронте: реальная угроза для Харьковщины

Ua ru
13 октября 2026 14:04
Бои в Харьковской области: ситуация в районе Волчанска и Купянска
Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области продолжаются бои на приграничных участках фронта и вблизи Купянска. Украинские военные проводят контратакующие операции и пытаются уничтожить российские группы, проникающие на их позиции. В то же время враг продолжает оказывать давление, а на отдельных направлениях ситуация остается напряженной.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Контратаки возле Волчанска

На границе Харьковской области украинские военные проводят контратакующие действия. Россияне пытаются демонстрировать якобы успехи, в частности путем установки флагов на определенных участках. Однако такие действия не обязательно свидетельствуют о контроле над территорией. Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что контратаки Сил обороны происходят не только на Запорожском направлении, но и вблизи Волчанска. По его словам, ситуация на этих участках требует дальнейшего наблюдения, а украинские военные продолжают действовать в соответствии с обстоятельствами.

"Что касается ситуации на Волчанском участке фронта, у нас тоже ведутся контратакующие действия", — отметил Братчук.

Какими ресурсами располагает Россия

На Харьковском направлении российские войска продолжают использовать людские ресурсы и технику. В то же время характер применения вооружения меняется в зависимости от участка фронта и условий боевых действий. По словам Братчука, Россия продолжает мобилизационные мероприятия, что позволяет ей пополнять личный состав. Технику противник также использует, хотя её наличие и применение на разных участках могут различаться.

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"Что касается использования ресурсов, россияне продолжают работать над пополнением личного состава. Что касается техники — она тоже используется, но ситуация на разных участках отличается", — пояснил пресс-секретарь.

Что происходит в Купянске

Ситуация в Купянске и Купянске-Вузловом остается напряженной. Российские войска продолжают проявлять активность, в частности пытаются проникать небольшими группами на территории, контролируемые украинскими силами. Силы обороны проводят мероприятия по выявлению и уничтожению таких групп. По словам Братчука, для России это направление имеет стратегическое значение, поэтому противник и в дальнейшем будет пытаться усиливать там давление.

"Ситуация в Купянске и Купянске-Вузловом остается напряженной. Силы обороны проводят мероприятия по уничтожению проникших групп россиян", — сказал Братчук.

Бои вблизи Дворечной

К северу от Купянска, в районе Двуречной, также продолжаются активные боевые действия. В то же время украинская сторона не раскрывает подробностей о текущей ситуации на этом участке фронта. Братчук подчеркнул, что военные соблюдают режим информационного молчания. Поэтому пока он не стал уточнять, как именно меняется обстановка и происходит ли продвижение украинских подразделений.

"Давайте скажем так: мы соблюдаем режим информационного молчания. Там тоже довольно активные бои", — отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Как сообщали Новини.LIVE, на Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой противник не продвигается. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.

Также Новини.LIVE писали, что войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Харьковская область Новости Харькова Купянск ситуация на фронте Вовчанск
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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