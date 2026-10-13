Бої на Харківщині: ситуація біля Вовчанська й Куп’янська

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Харківщині тривають бої на прикордонних ділянках фронту та поблизу Куп’янська. Українські військові проводять контратакувальні дії й намагаються знищувати російські групи, які проникають на позиції. Водночас ворог продовжує тиснути, а на окремих напрямках ситуація залишається напруженою.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Контратаки біля Вовчанська

На прикордонні Харківської області українські військові проводять контратакувальні дії. Росіяни намагаються демонструвати нібито успіхи, зокрема за допомогою встановлення прапорів на певних ділянках. Однак такі дії не обов’язково свідчать про контроль над територією. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що контратаки Сил оборони відбуваються не лише на Запорізькому напрямку, а й поблизу Вовчанська. За його словами, ситуація на цих ділянках потребує подальшого спостереження, а українські військові продовжують діяти відповідно до обставин.

"Що стосується ситуації на Вовчанському відтинку фронту, у нас теж є контратакувальні дії", — зазначив Братчук.

Які ресурси має Росія

На Харківському напрямку російські війська продовжують використовувати людські ресурси та техніку. Водночас характер застосування озброєння змінюється залежно від ділянки фронту та умов бойових дій. За словами Братчука, Росія продовжує мобілізаційні заходи, що дає їй змогу поповнювати особовий склад. Техніку противник також використовує, хоча її присутність і застосування на різних ділянках можуть відрізнятися.

Читайте також:

"Що стосується використання ресурсів, росіяни продовжують працювати над поповненням особового складу. Щодо техніки — вона теж використовується, але ситуація на різних ділянках відрізняється", — пояснив речник.

Що відбувається у Куп’янську

Ситуація в Куп’янську та Куп’янська-Вузловому залишається напруженою. Російські війська продовжують проявляти активність, зокрема намагаються проникати невеликими групами на території, які контролюють українські сили. Сили оборони проводять заходи для виявлення та знищення таких груп. За словами Братчука, для Росії цей напрямок має стратегічне значення, тому противник і надалі намагатиметься посилювати там тиск.

"Ситуація на Куп’янську і Куп’янська-Вузловому залишається напруженою. Сили оборони проводять заходи для того, щоб знищувати інфільтровані групи росіян", — сказав Братчук.

Бої поблизу Дворічної

На північ від Куп’янська, у районі Дворічної, також тривають активні бойові дії. Водночас українська сторона не розкриває подробиць щодо поточної ситуації на цій ділянці фронту. Братчук наголосив, що військові дотримуються режиму інформаційної тиші. Тому наразі він не став уточнювати, як саме змінюється обстановка та чи є просування українських підрозділів.

"Давайте скажемо так: режиму інформаційної тиші ми дотримуємося. Там теж доволі активні бої", — зазначив речник Української добровольчої армії.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Куп'янському напрямку російські військові продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями малими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередити їх в одному місці.

Також Новини.LIVE писали, що війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.