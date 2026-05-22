День вышиванки в Харькове: горожане отметили праздник концертом

День вышиванки в Харькове: горожане отметили праздник концертом

Дата публикации 22 мая 2026 12:27
Женщины в вышиванках в парке. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

В День вышиванки в Харькове под открытым небом состоялся концерт народных музыкантов, которые играли в самом центре города. Для многих это был не просто праздник, а напоминание о доме, который приходится защищать уже четвертый год войны.

Журналисты Новини.LIVE тоже посетили мероприятие и сняли, как проходил праздник в Харькове.

День вишиванки у Харкові
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Харків’яни у вишиванках під час святкування Дня вишиванки у міському парку
Харьковчане в вышиванках гуляют по весеннему парку в День вышиванки. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Атмосфера Дня вишиванки у Харкові
В центре Харькова люди вышли на прогулку в традиционном украинском наряде. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Концерт в Харькове

На День вышиванки в Центральном парке Харькова выступил коллектив народных музыкантов с цимбалами, бандурой и украинскими народными инструментами. Артисты говорят, что согласились без колебаний, потому что для них сейчас особенно важно играть именно для харьковчан.

"Мы просто счастливы. Мы так любим играть для харьковчан. Мы готовы выступать где угодно. Нас пригласили  — и мы приехали", — рассказывает одна из участниц коллектива.

Мешканці Харкова гуляють у вишиванках у центрі міста
Коллектив народных музыкантов с цимбалами в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Святкування Дня вишиванки у Харкові
Участница группы. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Люди у традиційному українському одязі у Харкові
Девушка фотографирует что-то. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

История о вышиванке

Особое внимание гостей концерта привлекли вышиванки артистов. Оказалось, что большинство из них — ручной работы. Одна из участниц коллектива рассказала, что свою рубашку начала вышивать весной 2022 года, когда Харьков ежедневно переживал массированные российские обстрелы.

День вишиванки у Харкові: містяни відзначили свято концертом - фото 7
Женщина рассказала, что свою рубашку начала вышивать весной 2022 года. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Сама женщина родом из Кременной и Северодонецка, которые сейчас находятся в оккупации. Говорит, что в вышиванке пыталась закодировать память о родном доме и дворе, который остался на захваченной территории.

"Я вышивала все, что росло у меня во дворе. Розы, любисток, ландыши, красную руту, пчелок, синичек, бабочек. Все, что помню о своем доме", — говорит женщина.

Харків’яни у вишиванках під час прогулянки парком
Участница группы рассказала о своей вышиванке. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
День вишиванки у Харкові у травні 2026 року
В День вышиванки харьковчане пришли в парк целыми семьями. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Святкова атмосфера у Харкові на День вишиванки
Мужчина в вышиванке. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

По ее словам, тогда в Харькове почти ничего не работало, магазины были закрыты, но она все равно искала нитки и ткань, чтобы начать работу. На рубашке женщина также вышила красно-черный трезубец — как символ войны и борьбы Украины.

"У меня просто горели руки. Очень хотелось вышить именно тогда. Для меня вышиванка — это оберег. Ты будто кодируешь в ней свой дом, свой сад, свою память", — добавляет участница группы.

Вишиванки на алеях харківського парку
Харьковчане празднуют День вышиванки в городском парке. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Харків’яни відзначають День вишиванки
Девушка в вышиванке разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Українські орнаменти та весняний парк у Харкові
Люди в вышиванках прогуливаются по аллеям харьковского парка. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Отдельную вышиванку мастерица создала для музыканта Константина. Говорит: там уже совсем другая история — "Харьков-железобетон". Артистка рассказывает, что за время полномасштабной войны выступали везде — у блиндажей, позиций военных и под открытым небом в прифронтовых городах.

Містяни у вишиванках на святі у Харкові
Горожане в вышиванках собрались в центре Харькова. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
День вишиванки у Харкові під відкритим небом
Харьков несмотря на войну продолжает праздновать украинские праздники. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Люди фотографуються у вишиванках у Харкові
Женщины в вышиванках идут по мосту. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Музыканты также вспомнили о большом культурном проекте, который должен был состояться в Харькове еще 28 февраля 2022 года. Тогда планировали масштабный концерт к 100-летию первого в Украине оркестра народных инструментов, который создали именно в Харькове. Последняя репетиция коллектива состоялась 23 февраля 2022 года — за несколько часов до начала полномасштабного вторжения.

"Сто лет первому оркестру народных украинских инструментов. И это Харьков. Не Киев и не Львов. Именно Харьков", — рассказала участница проекта.

Харків’яни святкують День вишиванки у центрі міста
Харьковчане пришли на празднование в традиционных украинских рубашках. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Традиційний український одяг на вулицях Харкова
Женщины в вышиванках смотрят концерт. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Вишиванки та українська символіка у Харкові
Харьковчане почтили День вышиванки прогулками и концертами. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове коммунальщики начали сезонную обработку роз и хвойных растений от вредителей и болезней. Работы сейчас продолжаются на улице Полтавский Шлях. Специалисты обрабатывают кусты роз и хвойные насаждения специальными препаратами. В коммунальном предприятии отмечают, что средства, которые используют для защиты растений, безопасны для людей и животных.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей
Лилия Швец
