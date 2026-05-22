День вышиванки в Харькове: горожане отметили праздник концертом

В День вышиванки в Харькове под открытым небом состоялся концерт народных музыкантов, которые играли в самом центре города. Для многих это был не просто праздник, а напоминание о доме, который приходится защищать уже четвертый год войны.

Журналисты Новини.LIVE тоже посетили мероприятие и сняли, как проходил праздник в Харькове.

Концерт в Харькове

На День вышиванки в Центральном парке Харькова выступил коллектив народных музыкантов с цимбалами, бандурой и украинскими народными инструментами. Артисты говорят, что согласились без колебаний, потому что для них сейчас особенно важно играть именно для харьковчан.

"Мы просто счастливы. Мы так любим играть для харьковчан. Мы готовы выступать где угодно. Нас пригласили — и мы приехали", — рассказывает одна из участниц коллектива.

История о вышиванке

Особое внимание гостей концерта привлекли вышиванки артистов. Оказалось, что большинство из них — ручной работы. Одна из участниц коллектива рассказала, что свою рубашку начала вышивать весной 2022 года, когда Харьков ежедневно переживал массированные российские обстрелы.

Сама женщина родом из Кременной и Северодонецка, которые сейчас находятся в оккупации. Говорит, что в вышиванке пыталась закодировать память о родном доме и дворе, который остался на захваченной территории.

"Я вышивала все, что росло у меня во дворе. Розы, любисток, ландыши, красную руту, пчелок, синичек, бабочек. Все, что помню о своем доме", — говорит женщина.

По ее словам, тогда в Харькове почти ничего не работало, магазины были закрыты, но она все равно искала нитки и ткань, чтобы начать работу. На рубашке женщина также вышила красно-черный трезубец — как символ войны и борьбы Украины.

"У меня просто горели руки. Очень хотелось вышить именно тогда. Для меня вышиванка — это оберег. Ты будто кодируешь в ней свой дом, свой сад, свою память", — добавляет участница группы.

Отдельную вышиванку мастерица создала для музыканта Константина. Говорит: там уже совсем другая история — "Харьков-железобетон". Артистка рассказывает, что за время полномасштабной войны выступали везде — у блиндажей, позиций военных и под открытым небом в прифронтовых городах.

Музыканты также вспомнили о большом культурном проекте, который должен был состояться в Харькове еще 28 февраля 2022 года. Тогда планировали масштабный концерт к 100-летию первого в Украине оркестра народных инструментов, который создали именно в Харькове. Последняя репетиция коллектива состоялась 23 февраля 2022 года — за несколько часов до начала полномасштабного вторжения.

"Сто лет первому оркестру народных украинских инструментов. И это Харьков. Не Киев и не Львов. Именно Харьков", — рассказала участница проекта.

