День вишиванки у Харкові: містяни відзначили свято концертом

У День вишиванки в Харкові просто неба відбувся концерт народних музикантів, які грали у самому центрі міста. Для багатьох це було не просто свято, а нагадування про дім, який доводиться захищати вже четвертий рік війни.

Журналісти Новини.LIVE теж відвідали захід і зафільмували, як проходило свято у Харкові.

Концерт у Харкові

На День вишиванки у Центральному парку Харкова виступив колектив народних музикантів із цимбалами, бандурою та українськими народними інструментами. Артисти кажуть, що погодилися без вагань, бо для них зараз особливо важливо грати саме для харків’ян.

"Ми просто щасливі. Ми так любимо грати для харків’ян. Ми готові виступати де завгодно. Нас запросили — і ми приїхали", — розповідає одна із учасниць колективу.

Історія про вишиванку

Особливу увагу гостей концерту привернули вишиванки артистів. Виявилося, що більшість із них — ручної роботи. Одна з учасниць колективу розповіла, що свою сорочку почала вишивати навесні 2022 року, коли Харків щодня переживав масовані російські обстріли.

Сама жінка родом із Кремінної та Сєвєродонецька, які зараз перебувають в окупації. Каже, що у вишиванці намагалася закодувати пам’ять про рідний дім та двір, який залишився на захопленій території.

"Я вишивала все, що росло у мене у дворі. Троянди, любисток, конвалії, червону руту, бджілок, синичок, метеликів. Усе, що пам’ятаю про свій дім", — каже жінка.

За її словами, тоді у Харкові майже нічого не працювало, магазини були зачинені, але вона все одно шукала нитки та тканину, щоб почати роботу. На сорочці жінка також вишила червоно-чорний тризуб — як символ війни та боротьби України.

"У мене просто горіли руки. Дуже хотілося вишити саме тоді. Для мене вишиванка — це оберіг. Ти ніби кодуєш у ній свій дім, свій садок, свою пам’ять", — додає учасниця гурту.

Окрему вишиванку майстриня створила для музиканта Костянтина. Каже: там вже зовсім інша історія — "Харків-залізобетон". Артистка розповідає, що за час повномасштабної війни виступали всюди — біля бліндажів, позицій військових та просто неба у прифронтових містах.

Музиканти також згадали про великий культурний проєкт, який мав відбутися у Харкові ще 28 лютого 2022 року. Тоді планували масштабний концерт до 100-річчя першого в Україні оркестру народних інструментів, який створили саме у Харкові. Остання репетиція колективу відбулася 23 лютого 2022 року — за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення.

"Сто років першому оркестру народних українських інструментів. І це Харків. Не Київ і не Львів. Саме Харків", — розповіла учасниця проєкту.

