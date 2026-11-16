Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Девять пострадавших на Харьковщине: последствия ударов россиян

Девять пострадавших на Харьковщине: последствия ударов россиян

Ua ru
16 ноября 2026 10:10
Обстрелы Харькова и области 15 ноября: девять пострадавших Харьковская ОВА
Пожар в доме после попадания снаряда. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки, 15 ноября, россияне атаковали Харьков и еще 11 населённых пунктов области. Девять человек пострадали, среди них есть раненые и те, кто перенес острую стрессовую реакцию. Оккупанты повредили жилые дома, транспорт и гражданские объекты. В Харькове дроны ударили вблизи автомобилей, а во время работы спасателей россияне нанесли повторный удар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и областное управление ГСЧС.

Реклама
Пошкоджені вікна багатоповерхового будинку у Харкові.
Последствия обстрела жилого дома в Харькове. Фото: Харьковская ОГА

Пострадавшие в Харькове

По информации Олега Синегубова, в Харькове ранения получили двое мужчин в возрасте 59 и 48 лет, а также 55-летняя женщина. Еще двое горожан, 47-летняя женщина и 60-летний мужчина, получили острую стрессовую реакцию. Днем 15 ноября россияне атаковали Шевченковский район с помощью FPV-дронов. Один из них попал в дорогу рядом с легковым автомобилем. Мужчину и женщину, находившихся в машине, а также прохожего доставили в больницу.

Пошкоджений російським дроном автомобіль у Харкові
Разбитый автомобиль после удара россиян. Фото: Харьковская ОВА

Второй беспилотник упал на трамвайные рельсы, но не взорвался. После обстрела полиция возбудила уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях.

Удар по спасателям

В Киевском районе Харькова россияне с помощью дрона повредили два автобуса. Когда спасатели осматривали место происшествия, оккупанты нанесли повторный удар. На этот раз повреждения получила пожарная автоцистерна. Сотрудники ГСЧС на момент повторного удара находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Всего в Харькове россияне повредили два многоквартирных дома, здание детского учреждения, гостиницу, остановку общественного транспорта, два автобуса и четыре автомобиля.

Читайте также:
Поліцейські оглядають місце атаки у Харкові.
Полиция работает на месте попадания. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атак в Харьковской области

В Песочине россияне ранили 74-летнего мужчину. Еще трое местных жителей — двое мужчин в возрасте 47 и 50 лет и 47-летняя женщина — испытали острую стрессовую реакцию. Оккупанты повредили в поселке два частных дома. В соседней Малой Даниловке поврежден еще один дом. В Золочеве Богодуховского района россияне повредили четыре частных дома, а в Шевченково Купянского района — три дома и гараж.

Палає дах приватного будинку на Харківщині
Сильный пожар после атаки россиян. Фото: Харьковская ОВА

В Осколе Изюмского района повреждения получили десять частных домов. В Чугуеве оккупанты повредили гаражи, а в Лебяжном — хозяйственную постройку.

Пожежа біля сходів пошкодженої будівлі
Огонь среди обломков после обстрела. Фото: Харьковская ОВА

По данным ГСЧС, за сутки спасатели тушили девять пожаров, вызванных россиянами. Пожары возникли в Шевченковском районе Харькова, а также в Чугуевском, Купянском и Богодуховском районах области. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и другие гражданские объекты.

Новини.LIVE сообщали, чтовечером 15 ноября россияне атаковали здание детского учебного заведения в Харькове. Оккупанты применили беспилотник типа «Молния», которым поразили учебное заведение в Шевченковском районе. 

Также Новини.LIVE писали, что 15 ноября оккупанты с помощью дрона поразили жилой многоэтажный дом в Харькове. Это произошло в Шевченковском районе во время серии атак на город.

Харьков Харьковская область Новости Харькова дроны атака повреждение домов
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации