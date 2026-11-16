Пожар в доме после попадания снаряда. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки, 15 ноября, россияне атаковали Харьков и еще 11 населённых пунктов области. Девять человек пострадали, среди них есть раненые и те, кто перенес острую стрессовую реакцию. Оккупанты повредили жилые дома, транспорт и гражданские объекты. В Харькове дроны ударили вблизи автомобилей, а во время работы спасателей россияне нанесли повторный удар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и областное управление ГСЧС.

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Последствия обстрела жилого дома в Харькове. Фото: Харьковская ОГА

Пострадавшие в Харькове

По информации Олега Синегубова, в Харькове ранения получили двое мужчин в возрасте 59 и 48 лет, а также 55-летняя женщина. Еще двое горожан, 47-летняя женщина и 60-летний мужчина, получили острую стрессовую реакцию. Днем 15 ноября россияне атаковали Шевченковский район с помощью FPV-дронов. Один из них попал в дорогу рядом с легковым автомобилем. Мужчину и женщину, находившихся в машине, а также прохожего доставили в больницу.

Разбитый автомобиль после удара россиян. Фото: Харьковская ОВА

Второй беспилотник упал на трамвайные рельсы, но не взорвался. После обстрела полиция возбудила уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины о военных преступлениях.

Удар по спасателям

В Киевском районе Харькова россияне с помощью дрона повредили два автобуса. Когда спасатели осматривали место происшествия, оккупанты нанесли повторный удар. На этот раз повреждения получила пожарная автоцистерна. Сотрудники ГСЧС на момент повторного удара находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Всего в Харькове россияне повредили два многоквартирных дома, здание детского учреждения, гостиницу, остановку общественного транспорта, два автобуса и четыре автомобиля.

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Полиция работает на месте попадания. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атак в Харьковской области

В Песочине россияне ранили 74-летнего мужчину. Еще трое местных жителей — двое мужчин в возрасте 47 и 50 лет и 47-летняя женщина — испытали острую стрессовую реакцию. Оккупанты повредили в поселке два частных дома. В соседней Малой Даниловке поврежден еще один дом. В Золочеве Богодуховского района россияне повредили четыре частных дома, а в Шевченково Купянского района — три дома и гараж.

Сильный пожар после атаки россиян. Фото: Харьковская ОВА

В Осколе Изюмского района повреждения получили десять частных домов. В Чугуеве оккупанты повредили гаражи, а в Лебяжном — хозяйственную постройку.

Огонь среди обломков после обстрела. Фото: Харьковская ОВА

По данным ГСЧС, за сутки спасатели тушили девять пожаров, вызванных россиянами. Пожары возникли в Шевченковском районе Харькова, а также в Чугуевском, Купянском и Богодуховском районах области. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и другие гражданские объекты.

Новини.LIVE сообщали, чтовечером 15 ноября россияне атаковали здание детского учебного заведения в Харькове. Оккупанты применили беспилотник типа «Молния», которым поразили учебное заведение в Шевченковском районе.

Также Новини.LIVE писали, что 15 ноября оккупанты с помощью дрона поразили жилой многоэтажный дом в Харькове. Это произошло в Шевченковском районе во время серии атак на город.