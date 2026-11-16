Дев'ятеро постраждалих на Харківщині: наслідки ударів росіян
Протягом минулої доби, 15 листопада, росіяни атакували Харків та ще 11 населених пунктів області. Дев'ятеро людей постраждали, серед них є поранені та ті, хто зазнав гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили житлові будинки, транспорт і цивільні об'єкти. У Харкові дрони влучали поблизу автомобілів, а під час роботи рятувальників росіяни завдали повторного удару.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та обласне управління ДСНС.
Постраждалі у Харкові
За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові поранень зазнали двоє чоловіків віком 59 і 48 років та 55-річна жінка. Ще двоє містян, 47-річна жінка і 60-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес. Удень 15 листопада росіяни атакували FPV-дронами Шевченківський район. Один із них влучив у дорогу поруч із легковим автомобілем. Чоловіка та жінку, які перебували в машині, а також перехожого доправили до лікарні.
Другий безпілотник упав на трамвайні колії, але не вибухнув. Після обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України про воєнні злочини.
Удар по рятувальниках
У Київському районі Харкова росіяни дроном пошкодили два автобуси. Коли рятувальники обстежували місце події, окупанти атакували повторно. Цього разу пошкоджень зазнала пожежна автоцистерна. Працівники ДСНС на момент повторного удару перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Загалом у Харкові росіяни пошкодили два багатоквартирні будинки, будівлю дитячого закладу, готель, зупинку громадського транспорту, два автобуси та чотири автомобілі.
Наслідки атак у Харківській області
У Пісочині росіяни поранили 74-річного чоловіка. Ще троє місцевих жителів, двоє чоловіків віком 47 і 50 років та 47-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили в селищі два приватні будинки. У сусідній Малій Данилівці пошкоджений ще один будинок. У Золочеві Богодухівського району росіяни пошкодили чотири приватні оселі, а в Шевченковому Куп'янського району — три будинки та гараж.
В Осколі Ізюмського району пошкоджень зазнали десять приватних будинків. У Чугуєві окупанти пошкодили гаражі, а в Леб'яжому — господарчу споруду.
За даними ДСНС, протягом доби рятувальники гасили дев'ять пожеж, які спричинили росіяни. Займання виникли у Шевченківському районі Харкова, а також у Чугуївському, Куп'янському та Богодухівському районах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та інші цивільні об'єкти.
Новини.LIVE повідомляли, що росіяни ввечері 15 листопада атакували будівлю дитячого навчального закладу в Харкові. Окупанти застосували безпілотник типу "Молнія", яким влучили в освітній заклад у Шевченківському районі.
Також Новини.LIVE писали, що окупанти 15 листопада дроном влучили в житлову багатоповерхівку Харкова. Це сталося у Шевченківському районі під час серії атак на місто.