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Головна Харків Дев'ятеро постраждалих на Харківщині: наслідки ударів росіян

Дев'ятеро постраждалих на Харківщині: наслідки ударів росіян

Ua ru
16 листопада 2026 10:10
Обстріли Харкова та області 15 листопада: дев'ятеро постраждалих Харківська ОВА
Пожежа в будинку після влучання. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби, 15 листопада, росіяни атакували Харків та ще 11 населених пунктів області. Дев'ятеро людей постраждали, серед них є поранені та ті, хто зазнав гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили житлові будинки, транспорт і цивільні об'єкти. У Харкові дрони влучали поблизу автомобілів, а під час роботи рятувальників росіяни завдали повторного удару.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та обласне управління ДСНС.

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Пошкоджені вікна багатоповерхового будинку у Харкові.
Наслідки обстрілу житлового будинку Харкова. Фото: Харківська ОВА

Постраждалі у Харкові

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові поранень зазнали двоє чоловіків віком 59 і 48 років та 55-річна жінка. Ще двоє містян, 47-річна жінка і 60-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес. Удень 15 листопада росіяни атакували FPV-дронами Шевченківський район. Один із них влучив у дорогу поруч із легковим автомобілем. Чоловіка та жінку, які перебували в машині, а також перехожого доправили до лікарні.

Пошкоджений російським дроном автомобіль у Харкові
Розбитий автомобіль після удару росіян. Фото: Харківська ОВА

Другий безпілотник упав на трамвайні колії, але не вибухнув. Після обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України про воєнні злочини.

Удар по рятувальниках

У Київському районі Харкова росіяни дроном пошкодили два автобуси. Коли рятувальники обстежували місце події, окупанти атакували повторно. Цього разу пошкоджень зазнала пожежна автоцистерна. Працівники ДСНС на момент повторного удару перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Загалом у Харкові росіяни пошкодили два багатоквартирні будинки, будівлю дитячого закладу, готель, зупинку громадського транспорту, два автобуси та чотири автомобілі.

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Поліцейські оглядають місце атаки у Харкові.
Поліція працює на місці влучання. Фото: Національна поліція України

Наслідки атак у Харківській області

У Пісочині росіяни поранили 74-річного чоловіка. Ще троє місцевих жителів, двоє чоловіків віком 47 і 50 років та 47-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили в селищі два приватні будинки. У сусідній Малій Данилівці пошкоджений ще один будинок. У Золочеві Богодухівського району росіяни пошкодили чотири приватні оселі, а в Шевченковому Куп'янського району — три будинки та гараж.

Палає дах приватного будинку на Харківщині
Сильна пожежа після атаки росіян. Фото: Харківська ОВА

В Осколі Ізюмського району пошкоджень зазнали десять приватних будинків. У Чугуєві окупанти пошкодили гаражі, а в Леб'яжому — господарчу споруду.

Пожежа біля сходів пошкодженої будівлі
Вогонь серед уламків після обстрілу. Фото: Харківська ОВА

За даними ДСНС, протягом доби рятувальники гасили дев'ять пожеж, які спричинили росіяни. Займання виникли у Шевченківському районі Харкова, а також у Чугуївському, Куп'янському та Богодухівському районах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та інші цивільні об'єкти.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни ввечері 15 листопада атакували будівлю дитячого навчального закладу в Харкові. Окупанти застосували безпілотник типу "Молнія", яким влучили в освітній заклад у Шевченківському районі. 

Також Новини.LIVE писали, що окупанти 15 листопада дроном влучили в житлову багатоповерхівку Харкова. Це сталося у Шевченківському районі під час серії атак на місто.

Харків Харківська область Новини Харкова дрони атака пошкодження будинків
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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