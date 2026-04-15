Дизель продают по 96,90: цены на топливо в Харькове сегодня

Сегодня, 15 апреля, на автозаправочных станциях Харькова не меняли резко цены на горючее. Популярные сети держат планку стоимости литра бензина А-95 выше 76 гривен. Дизель кое-где продают по 96,90, но есть и более дешевые предложения.

Стоимость топлива в Харькове 15 апреля

Сеть ОККО:

Стоимость топлива в Харькове на АЗС "ОККО". Фото: Новини.LIVE

PULLS 95 — 79,90 грн/л

А-95 Евро — 76,90 грн/л

PULLS ДТ — 96,90 грн/л

ДТ Евро — 93,90 грн/л

Газ — 49,90 грн/л

Сеть OVIS:

Стоимость топлива в Харькове на АЗС "ОВИС. Фото: Новини.LIVE

А-95 Active — 77,99 грн/л

А-95 — 74,99 грн/л

А-92 — 71,99 грн/л

Дизель (Дп) — 91,99 грн/л

Газ — 49,99 грн/л

Сеть БРСМ-Нафта:

Читайте также:

Стоимость топлива в Харькове на АЗС "БРСМ-нафта". Фото: Новини.LIVE

95 Euro Plus — 69,99 грн/л

95e Premium+ — 57,99 грн/л

ДТ Euro Plus — 88,00 грн/л

ДТ Euro — 88,99 грн/л

Газ Plus — 47,99 грн/л

Eco Blue — 40,99 грн/л

Новини.LIVE также писали о прогнозе погоды в Харькове на четверг, 16 апреля. Синоптики предупреждают о заморозках, но уже с утра и до обеда существенно потеплеет.

Отдельно мэр Харькова Игорь Терехов привел аргументы, почему проезд в Харькове общественным транспортом должен оставаться бесплатным.