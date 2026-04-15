Дизель продают по 96,90: цены на топливо в Харькове сегодня
Дата публикации 15 апреля 2026 14:24
АЗС. Фото: Новости.LIVE
Сегодня, 15 апреля, на автозаправочных станциях Харькова не меняли резко цены на горючее. Популярные сети держат планку стоимости литра бензина А-95 выше 76 гривен. Дизель кое-где продают по 96,90, но есть и более дешевые предложения.
Стоимость топлива в Харькове 15 апреля
Сеть ОККО:
- PULLS 95 — 79,90 грн/л
- А-95 Евро — 76,90 грн/л
- PULLS ДТ — 96,90 грн/л
- ДТ Евро — 93,90 грн/л
- Газ — 49,90 грн/л
Сеть OVIS:
- А-95 Active — 77,99 грн/л
- А-95 — 74,99 грн/л
- А-92 — 71,99 грн/л
- Дизель (Дп) — 91,99 грн/л
- Газ — 49,99 грн/л
Сеть БРСМ-Нафта:
- 95 Euro Plus — 69,99 грн/л
- 95e Premium+ — 57,99 грн/л
- ДТ Euro Plus — 88,00 грн/л
- ДТ Euro — 88,99 грн/л
- Газ Plus — 47,99 грн/л
- Eco Blue — 40,99 грн/л
