Дизель продають по 96,90: ціни на паливо в Харкові сьогодні
Дата публікації: 15 квітня 2026 14:24
Сьогодні, 15 квітня, на автозаправних станціях Харкова не змінювали різко ціни на пальне. Популярні мережі тримають планку вартості літра бензину А-95 вище 76 гривень. Дизель подекуди продають по 96,90, але є й дешевші пропозиції.
Вартість пального у Харкові 15 квітня
Мережа ОККО:
- PULLS 95 — 79,90 грн/л
- А-95 Євро — 76,90 грн/л
- PULLS ДП — 96,90 грн/л
- ДП Євро — 93,90 грн/л
- Газ — 49,90 грн/л
Мережа OVIS:
- А-95 Active — 77,99 грн/л
- А-95 — 74,99 грн/л
- А-92 — 71,99 грн/л
- Дизель (Дп) — 91,99 грн/л
- Газ — 49,99 грн/л
Мережа БРСМ-Нафта:
- 95 Euro Plus — 69,99 грн/л
- 95e Premium+ — 57,99 грн/л
- ДП Euro Plus — 88,00 грн/л
- ДП Euro — 88,99 грн/л
- Газ Plus — 47,99 грн/л
- Eco Blue — 40,99 грн/л
