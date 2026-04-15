Дизель продають по 96,90: ціни на паливо в Харкові сьогодні

Дизель продають по 96,90: ціни на паливо в Харкові сьогодні

Дата публікації: 15 квітня 2026 14:24
Дизель продають по 96,90: ціни на паливо в Харкові сьогодні
АЗС. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 квітня, на автозаправних станціях Харкова не змінювали різко ціни на пальне. Популярні мережі тримають планку вартості літра бензину А-95 вище 76 гривень. Дизель подекуди продають по 96,90, але є й дешевші пропозиції.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вартість пального у Харкові 15 квітня

Мережа ОККО:

Ціни в Харкові на пальне
Вартість пального в Харкові на АЗС "ОККО". Фото: Новини.LIVE
  • PULLS 95 — 79,90 грн/л
  • А-95 Євро — 76,90 грн/л
  • PULLS ДП — 96,90 грн/л
  • ДП Євро — 93,90 грн/л
  • Газ — 49,90 грн/л

Мережа OVIS:

Тарифи на пальне в Харкові 15 квітня
Вартість пального в Харкові на АЗС "ОВИС. Фото: Новини.LIVE
  • А-95 Active — 77,99 грн/л
  • А-95 — 74,99 грн/л
  • А-92 — 71,99 грн/л
  • Дизель (Дп) — 91,99 грн/л
  • Газ — 49,99 грн/л

Мережа БРСМ-Нафта:

Вартість пального в Харкові на АЗС "БРСМ-нафта". Фото: Новини.LIVE
  • 95 Euro Plus — 69,99 грн/л
  • 95e Premium+ — 57,99 грн/л
  • ДП Euro Plus — 88,00 грн/л
  • ДП Euro — 88,99 грн/л
  • Газ Plus — 47,99 грн/л
  • Eco Blue — 40,99 грн/л

Новини.LIVE також писали про прогноз погоди у Харкові на четвер, 16 квітня. Синоптики попереджають про заморозки, але вже від ранку і до обіду суттєво потеплішає.

Окремо мер Харкова Ігор Терехов навів аргументи, чому проїзд у Харкові громадським транспортом має залишатися безкоштовним.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
