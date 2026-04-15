Дизель продають по 96,90: ціни на паливо в Харкові сьогодні

Сьогодні, 15 квітня, на автозаправних станціях Харкова не змінювали різко ціни на пальне. Популярні мережі тримають планку вартості літра бензину А-95 вище 76 гривень. Дизель подекуди продають по 96,90, але є й дешевші пропозиції.

Вартість пального у Харкові 15 квітня

Мережа ОККО:

PULLS 95 — 79,90 грн/л

А-95 Євро — 76,90 грн/л

PULLS ДП — 96,90 грн/л

ДП Євро — 93,90 грн/л

Газ — 49,90 грн/л

Мережа OVIS:

А-95 Active — 77,99 грн/л

А-95 — 74,99 грн/л

А-92 — 71,99 грн/л

Дизель (Дп) — 91,99 грн/л

Газ — 49,99 грн/л

Мережа БРСМ-Нафта:

95 Euro Plus — 69,99 грн/л

95e Premium+ — 57,99 грн/л

ДП Euro Plus — 88,00 грн/л

ДП Euro — 88,99 грн/л

Газ Plus — 47,99 грн/л

Eco Blue — 40,99 грн/л

