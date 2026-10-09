В Харькове создали новое пространство, где будут оказывать помощь переселенцам

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: frontline.org.ua

В Харькове открылось новое пространство для людей с ограниченной подвижностью. Речь идет об отделении стационарного ухода для пожилых переселенцев и людей с инвалидностью. Организатор проекта — гуманитарная организация «Пролиска», а реализовать проект помог Харьковский городской совет.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Шоферовой сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Что известно о новом пространстве

Для тех, кто был вынужден покинуть свой дом и нуждается в специальных условиях и уходе, обустроили помещение площадью 500 квадратных метров. Строительные работы по обустройству помещения длились около шести месяцев.

В Харькове сейчас проживают около 226 тысяч внутренних переселенцев. В частности, речь идет о людях из Купянска и Славянска. Постоянный уход тем, кто в этом нуждается, будет обеспечивать фонд "Я врятований".

Мэр подчеркнул, что работа над такими проектами должна вестись на государственном уровне, ведь городским властям не хватает финансирования для воплощения всех идей:

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"Необходимо на государственном уровне принять определенные решения, утвердить определенные программы. Ни один городской совет не может выдержать финансовую нагрузку. Нужно создать специальные условия".

По его данным, на ремонт нового пространства потратили 14 миллионов гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Терехов отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о победе Харькова над Путиным. Мэр отметил, что гордится харьковчанами. Харьков он назвал столицей стойкости Украины.

Также Новини.LIVE писал, что во время встречи с работниками образования мэр Харькова Игорь Терехов предложил в 2027 году выделить 32 миллиарда гривен на образование. Речь идет не только о зарплатах педагогов. Необходимо позаботиться о безопасном обучении и поддержке детей, переживших войну.