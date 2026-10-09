У Харкові створили новий простір, де допомагатимуть переселенцям

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: frontline.org.ua

У Харкові відкрили новий простір для маломобільних людей. Йдеться про відділення стаціонарного догляду для літніх переселенців і людей з інвалідністю. Організатор проєкту — гуманітарна організація "Проліска", а реалізувати проєкт допомогла Харківська міська рада.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Шоферовій повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про новий простір

Для тих, хто був змушений покинути свою домівку, потребує спеціальних умов і догляду облаштували локацію площею 500 квадратних метрів. Будівельні роботи з облаштування простору тривали близько шести місяців.

У Харкові наразі проживають близько 226 тисяч внутрішніх переселенців. Зокрема, йдеться про людей із Купянська і Слов'янська. Постійний догляд тим, хто цього потребує, надаватиме фонд "Я врятований".

Мер наголосив, що робота над такими проектами має тривати на державному рівні, адже міській владі для втілення всіх ідей бракує фінансування:

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"Потрібно на державному рівні ухвалили певне рішення, певні програми. Жодна міська рада не може витримати фінансового навантаження. Потрібно створити спеціальні умови".

За його даними, на ремонт нового простору витратили 14 мільйонів гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Терехов відреагував на заяву Президента України Володимира Зеленського про перемогу Харкова над Путіним. Мер зазначив, що пишається харків'янами. Харків він назвав столицею стійкості України.

Також Новини.LIVE писав, що під час зустрічі з освітянами мер Харкова Ігор Терехов запропонував у 2027 році виділили 32 мільярди гривень на освіту. Йдеться не лише про зарплати педагогів. Мають подбати про безпечне навчання та підтримку дітей, які пережили війну.