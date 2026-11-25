Женщина с ребенком во время отключения света. Фото иллюстративное: Сергей Коровайный

В среду, 25 ноября, в Харькове и Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение суток.

Об этом сообщили в Харьковоблэнерго.

Реклама

Скриншот сообщения t.me/kharkivenergy

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области 1 февраля

Будут действовать отключения в 12 очередях:

очереди 1.1, 1.2: света не будет с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

очереди 2.1, 2.2: света не будет с 05:30 до 09:00 и с 12:30 до 19:30;

очереди 3.1, 3.2: света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 23:00;

очереди 4.1, 4.2: света не будет с 09:00 до 12:30 и с 20:00 до 23:00;

очереди 5.1, 5.2: света не будет с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;

6.1, 6.2: света не будет с 12:00 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.

Узнать свой график можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности также будут действовать круглосуточно.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго сообщал, что 24 ноября в Харькове и Харьковской области ввели аварийные отключения света. Ограничения применили из-за сложной ситуации в энергетической системе. Одновременно с экстренными отключениями действовали и отключения по графикам.

Читайте также:

Также мы писали, что в Харьковской области ожидается похолодание. По прогнозу Харьковского гидрометеорологического центра, 25 ноября в регионе пройдет мокрый снег, образуется гололед. В конце недели температура снизится еще больше.