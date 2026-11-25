Жінка з дитиною під час відключення світла. Фото ілюстративне: Сергій Коровайний

У середу, 25 листопада, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в Харківобленерго.

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Скриншот повідомлення t.me/kharkivenergy

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 1 лютого

Діятимуть відключення за 12 чергами:

черги 1.1, 1.2: світла не буде від 06:00 до 09:00 та від 16:00 до 19:30;

черги 2.1, 2.2: світла не буде від 05:30 до 09:00, від 12:30 до 19:30;

черги 3.1, 3.2: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 09:00 до 12:30 та від 16:00 до 23:00;

черги 4.1, 4.2: світла не буде від 09:00 до 12:30 та від 20:00 до 23:00;

черги 5.1, 5.2: світла не буде від 02:00 до 05:30, від 12:30 до 16:00 та від 23:00 до 24:00;

6.1, 6.2: світла не буде від 12:00 до 16:00 та від 23:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго повідомляв, що 24 листопада в Харкові та на Харківщині ввели аварійні відключення світла. Обмеження застосували через складну ситуацію в енергетичній системі. Одночасно з екстреними діяли й відключення за графіками.

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Також ми писали, що на Харківщині очікується похолодання. За прогнозом Харківського гідрометеорологічного центру, 25 листопада в регіоні пройде мокрий сніг, утвориться ожеледиця. Наприкінці тижня температура знизиться ще більше.